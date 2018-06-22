Литва объявила о провале бойкота ЧМ-2018

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что организовать бойкот чемпионата мира по футболу в России не получилось.
Глава МИД Литвы, отвечая в эфире «112 Украина» на вопрос о том, можно ли считать бойкот ЧМ-2018 состоявшимся, отметил: «Вам судить, но, по-моему, это не очень чувствуется».
При этом министр назвал проведение чемпионата мира по футболу в России «плохой идеей».
Отметим, что ранее к бойкоту ЧМ-2018 не раз призывали в Киеве. А глава МИД Украины Павел Климкин даже заявлял, что футбольный праздник необходимо испортить.
Между тем накануне в ФИФА сообщили, что за неделю матчи чемпионата мира посетили более миллиона болельщиков. Еще свыше 2,5 миллионов любителей футбола посетили фан-зоны в российских городах.
При этом министр назвал проведение чемпионата мира по футболу в России «плохой идеей».
Отметим, что ранее к бойкоту ЧМ-2018 не раз призывали в Киеве. А глава МИД Украины Павел Климкин даже заявлял, что футбольный праздник необходимо испортить.
Между тем накануне в ФИФА сообщили, что за неделю матчи чемпионата мира посетили более миллиона болельщиков. Еще свыше 2,5 миллионов любителей футбола посетили фан-зоны в российских городах.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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