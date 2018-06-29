    СМИ: Трамп хочет вывести США из ВТО

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    СМИ: Трамп хочет вывести США из ВТО

    СМИ: Трамп хочет вывести США из ВТО

    Дональд Трамп хочет выхода США из ВТО, об этом он неоднократно заявлял сотрудникам своей администрации, пишет издание Axios со ссылкой на источник в окружении главы Белого дома.

    Источник утверждает, что Трамп неоднократно в грубой форме критиковал правила ВТО, которые якобы используются партнерами США для собственной выгоды.

    Американский лидер выражал недоумение тем фактом, что его страна до сих пор состоит в этой организации. По мнению Трампа, смысл существования ВТО заключается в обмане и эксплуатации Соединённых Штатов со стороны других членов, утверждает собеседник издания.

    Советники Трампа по экономике пытаются убедить его в том, что членство в ВТО отвечает американским интересам. Пока им удается удержать американского президента от шагов по выходу из организации. Однако изменить отношение Трампа к ВТО им так и не удалось.

    На пресс-конференции после недавнего саммита G7 Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне ждут от других стран того, что они предоставят «справедливый доступ» американскому экспорту на свои рынки, и подчеркнул, что США больше не желают быть «свиньей-копилкой», которую все грабят. Позже он оценил ущерб от торговых сделок с Китаем и ЕС в 151 млрд долларов только за прошлый год.

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