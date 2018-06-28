    Брифинг Марии Захаровой

    В Турции заявили, что не отменят сделку по С-400 из-за угроз США

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    В Турции заявили, что не отменят сделку по С-400 из-за угроз США

    В Турции заявили, что не отменят сделку по <nobr>С-400</nobr> <nobr>из-за</nobr> угроз США

    Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара не намерена отменять соглашение с Москвой по поставкам зенитных ракетных систем С-400.

    Такое заявление представитель Эрдогана сделал в интервью агентству Bloomberg.

    Ибрагим Калын, представитель Эрдогана: «Угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов не отменят сделку по С-400 между Турцией и Россией».

    Ранее, накануне в Госдепартаменте заявили, что приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 приведет к односторонним санкциям против Анкары. Кроме того, США пригрозили Турции не передать приобретенные ею американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

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    Напомним, в июле прошлого года стало известно, что Анкара и Москва подписали определенные документы в рамках соглашения о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В конце сентября контракт вступил в действие, а Россия получила от Турции аванс. А в марте этого года Сергей Лавров сообщил, что Анкара попросила ускорить процесс поставки С-400, и отметил, что эта просьба будет выполнена.

    В Вашингтоне же заявили, что закупка Турцией С-400 у России не соответствует интересам НАТО. В ответ Реджеп Эрдоган отмечал, что не понимает беспокойства США.

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