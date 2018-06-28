    28 июня, 15:00. Брифинг Марии Захаровой

    Коалиция США призналась в убийстве более 900 мирных жителей Сирии и Ирака

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    Коалиция США призналась в убийстве более 900 мирных жителей Сирии и Ирака

    Коалиция США призналась в убийстве более 900 мирных жителей Сирии и Ирака

    В возглавляемой США международной коалиции назвали число мирных жителей, погибших при ударах по Сирии и Ирака.

    В коалиции заявили, что с момента начала операции «Непоколебимая решимость» в августе 2014 года в результате авиаударов США и их союзников погибли как минимум 939 мирных жителей Ирака и Сирии.

    При этом в коалиции заверили, что при нанесении ударов пытаются свести к минимуму жертвы среди гражданского населения, и расследуют каждый случай непреднамеренного убийства мирных иракцев и сирийцев.

    Всего за четыре года коалиция нанесла 29 596 ударов.

    Отметим, что международная коалиция, которую возглавляют США, действует в Сирии без согласия официального Дамаска и резолюции Совбеза ООН. Ранее власти Сирии неоднократно обвиняли коалицию в нарушении международного права, преступлениях против человечности и поддержке терроризма.

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