    28 июня, 15:00. Брифинг Марии Захаровой
    Во Владимирской области открылся форум «Территория смыслов». Владимирская область, молодежь, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВо Владимирской области открылся форум «Территория смыслов»

    Во Владимирской области открылся форум «Территория смыслов»

    комментировать

    Во Владимирской области открылся форум «Территория смыслов»

    Во Владимирской области открылся форум «Территория смыслов»

      Больше 6 тысяч молодых ученых, ИТ-специалистов, политиков, журналистов и общественных лидеров собрались во Владимирской области, где открылся молодежный форум «Территория смыслов». Мероприятие состоит из 6 тематических смен. Первая продлится одну неделю. Студенты будут ходить на мастер-классы и лекции известных российских деятелей.

      Чувашия, Волгоград, Петрозаводск, Мурманск, Хабаровск, Кемерово — на «Территории смыслов» уместилась вся Россия. Здесь сотни чемоданов и тысячи горящих глаз.

      Динара Ильясова, участница форума «Территория смыслов»: «Настроение у нас шикарное, просто отличное. Немножко устали, но это пройдет. Надо только сходить в душ и освежиться».

      Для Ольги из Орла это уже вторая «Территория смыслов». В палаточном городке она чувствует себя почти как дома. Про атмосферу говорит, что словами не передать.

      Ольга Ковалёва, участница форума «Территория смыслов»: «Поживите здесь один заезд хотя бы, вы тоже поймете, что такое особая атмосфера. Вот этот дух студенчества непередаваемый, он заряжает потом позитивом на весь год, а еще идеями и шансами реализоваться».

      Первый гость на «Территории смыслов» в этом году — хоккеист Александр Овечкин. Почему не привез Кубок Стэнли, в чем секрет успеха и сложно ли переживать поражения? К Александру Овечкину у участников молодежного форума десятки вопросов, у него к ним — всего один.

      Александр Овечкин, хоккеист, обладатель Кубка Стэнли 2018 года: «Надеюсь, я вас не разочаровал? Энергия, эмоции — это самое главное. Здесь все только на положительных эмоциях, питаешься этим».

      Среди журналистов одна съемочная группа оказалась особенно активной. Ангелина и Артём приехали из Курска, она учится на юриста, он — на биоинженера, но от этого репортаж не будет менее ярким. Подробности — в репортаже корреспондента Дины Ивановой.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru