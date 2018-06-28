Во Владимирской области открылся форум «Территория смыслов»

Больше 6 тысяч молодых ученых,
ИТ-специалистов, политиков, журналистов и общественных лидеров собрались во Владимирской области, где открылся молодежный форум «Территория смыслов». Мероприятие состоит из 6 тематических смен. Первая продлится одну неделю. Студенты будут ходить на мастер-классы и лекции известных российских деятелей.
Чувашия, Волгоград, Петрозаводск, Мурманск, Хабаровск, Кемерово — на «Территории смыслов» уместилась вся Россия. Здесь сотни чемоданов и тысячи горящих глаз.
Динара Ильясова, участница форума «Территория смыслов»: «Настроение у нас шикарное, просто отличное. Немножко устали, но это пройдет. Надо только сходить в душ и освежиться».
Для Ольги из Орла это уже вторая «Территория смыслов». В палаточном городке она чувствует себя почти как дома. Про атмосферу говорит, что словами не передать.
Ольга Ковалёва, участница форума «Территория смыслов»: «Поживите здесь один заезд хотя бы, вы тоже поймете, что такое особая атмосфера. Вот этот дух студенчества непередаваемый, он заряжает потом позитивом на весь год, а еще идеями и шансами реализоваться».
Первый гость на «Территории смыслов» в этом году — хоккеист Александр Овечкин. Почему не привез Кубок Стэнли, в чем секрет успеха и сложно ли переживать поражения? К Александру Овечкину у участников молодежного форума десятки вопросов, у него к ним — всего один.
Александр Овечкин, хоккеист, обладатель Кубка Стэнли 2018 года: «Надеюсь, я вас не разочаровал? Энергия, эмоции — это самое главное. Здесь все только на положительных эмоциях, питаешься этим».
Среди журналистов одна съемочная группа оказалась особенно активной. Ангелина и Артём приехали из Курска, она учится на юриста, он — на биоинженера, но от этого репортаж не будет менее ярким. Подробности — в репортаже корреспондента Дины Ивановой.
Динара Ильясова, участница форума «Территория смыслов»: «Настроение у нас шикарное, просто отличное. Немножко устали, но это пройдет. Надо только сходить в душ и освежиться».
Для Ольги из Орла это уже вторая «Территория смыслов». В палаточном городке она чувствует себя почти как дома. Про атмосферу говорит, что словами не передать.
Ольга Ковалёва, участница форума «Территория смыслов»: «Поживите здесь один заезд хотя бы, вы тоже поймете, что такое особая атмосфера. Вот этот дух студенчества непередаваемый, он заряжает потом позитивом на весь год, а еще идеями и шансами реализоваться».
Первый гость на «Территории смыслов» в этом году — хоккеист Александр Овечкин. Почему не привез Кубок Стэнли, в чем секрет успеха и сложно ли переживать поражения? К Александру Овечкину у участников молодежного форума десятки вопросов, у него к ним — всего один.
Александр Овечкин, хоккеист, обладатель Кубка Стэнли 2018 года: «Надеюсь, я вас не разочаровал? Энергия, эмоции — это самое главное. Здесь все только на положительных эмоциях, питаешься этим».
Среди журналистов одна съемочная группа оказалась особенно активной. Ангелина и Артём приехали из Курска, она учится на юриста, он — на биоинженера, но от этого репортаж не будет менее ярким. Подробности — в репортаже корреспондента Дины Ивановой.
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