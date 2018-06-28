Чтобы наказать: водитель джипа на Урале давил пешеходов намеренно

Стали известны подробности дорожного происшествия в Свердловской области, где внедорожник врезался в толпу людей. Оказалось, что это было не случайное ДТП — водитель специально направил машину на компанию молодых людей, которые стояли на тротуаре.
Что стало причиной такого поступка, выясняла корреспондент НТВ Василиса Казакова.
Фотоснимок супруги Исуповы сделали за несколько минут до аварии. Другую фотографию Алексей Исупов сделал сегодня — перед тем, как его жену Анастасию отправили на процедуру трепанации. Пациентка уже в сознании, но говорить не может: сил нет. Врачи не рискуют пока и предполагать, как женщина перенесет наркоз и сложную операцию.
Действия водителя внедорожника, который намеренно въехал в толпу, сотрудники СК расценили как покушение на убийство. Алексей, пересматривая кадры записи камеры наблюдения и вспоминая те чудовищные секунды признается: в его голове тогда мелькнула только одна мысль — как он теперь будет жить без любимой.
Во время допроса хозяин внедорожника Дмитрий Курницкий рассказал, мол, был пьян. Повздорил с компанией мужчин возле бара. Сел за руль и нажал на газ. Да, он намеревался именно сбить своих обидчиков и тем самым наказать их, что, конечно, даже звучит дико. Алкоголь дал о себе знать: Курницкий не справился с управлением, иномарку откинуло на лестницу, где на ступеньках сидели Настя с подругой. Рядом стоял Алексей. А дальше, вспоминает он, все происходило будто в кошмарном сне.
Мужчина рассказывает: как только ему удалось подняться на ноги, он кричал, умолял шофера сдать назад, чтобы освободить супругу и приятельницу — ее иномаркой вдавило в стену. Но водитель будто ничего не слышал и не понимал. Единственное, что сделал, — заблокировал все двери. Видимо, испугавшись самосуда. А машину тем временем окружили очевидцы. Они пытались приподнять, отодвинуть внедорожник и вытащить пострадавших женщин. Видно, как одна все же выбралась и тут же едва не упала в обморок. Ей пришли на помощь. А тем временем свидетелям аварии удалось убедить Курницкого открыть дверь. Анастасию госпитализировали в тяжелейшем состоянии. Виновника ДТП — доставили в участок.
Выяснилось, что в 90-х Курницкий трудился милиционером. Занимал должность постового в Екатеринбурге, его уволили «по отрицательным мотивам». А если говорить прямо — злоупотреблял алкоголем. Собственно, ранее по той же причине он был лишен прав. Кстати, как только протрезвел, то придумал новую версию: якобы перепутал педали газа и тормоза. Такую сомнительную трактовку событий готовы в суде опровергнуть многочисленные свидетели.
Фотоснимок супруги Исуповы сделали за несколько минут до аварии. Другую фотографию Алексей Исупов сделал сегодня — перед тем, как его жену Анастасию отправили на процедуру трепанации. Пациентка уже в сознании, но говорить не может: сил нет. Врачи не рискуют пока и предполагать, как женщина перенесет наркоз и сложную операцию.
Действия водителя внедорожника, который намеренно въехал в толпу, сотрудники СК расценили как покушение на убийство. Алексей, пересматривая кадры записи камеры наблюдения и вспоминая те чудовищные секунды признается: в его голове тогда мелькнула только одна мысль — как он теперь будет жить без любимой.
Во время допроса хозяин внедорожника Дмитрий Курницкий рассказал, мол, был пьян. Повздорил с компанией мужчин возле бара. Сел за руль и нажал на газ. Да, он намеревался именно сбить своих обидчиков и тем самым наказать их, что, конечно, даже звучит дико. Алкоголь дал о себе знать: Курницкий не справился с управлением, иномарку откинуло на лестницу, где на ступеньках сидели Настя с подругой. Рядом стоял Алексей. А дальше, вспоминает он, все происходило будто в кошмарном сне.
Мужчина рассказывает: как только ему удалось подняться на ноги, он кричал, умолял шофера сдать назад, чтобы освободить супругу и приятельницу — ее иномаркой вдавило в стену. Но водитель будто ничего не слышал и не понимал. Единственное, что сделал, — заблокировал все двери. Видимо, испугавшись самосуда. А машину тем временем окружили очевидцы. Они пытались приподнять, отодвинуть внедорожник и вытащить пострадавших женщин. Видно, как одна все же выбралась и тут же едва не упала в обморок. Ей пришли на помощь. А тем временем свидетелям аварии удалось убедить Курницкого открыть дверь. Анастасию госпитализировали в тяжелейшем состоянии. Виновника ДТП — доставили в участок.
Выяснилось, что в 90-х Курницкий трудился милиционером. Занимал должность постового в Екатеринбурге, его уволили «по отрицательным мотивам». А если говорить прямо — злоупотреблял алкоголем. Собственно, ранее по той же причине он был лишен прав. Кстати, как только протрезвел, то придумал новую версию: якобы перепутал педали газа и тормоза. Такую сомнительную трактовку событий готовы в суде опровергнуть многочисленные свидетели.
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