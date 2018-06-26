Полицейские спасли от самосуда протаранившего пешеходов водителя

В Свердловской области водитель внедорожника, не сбавляя скорости, протаранил толпу людей. Очевидцы, на глазах которых произошел этот жуткий инцидент, не позволили виновнику покинуть место ДТП и были полны решимости устроить самосуд.

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Екатеринбург

пешеходы

Происходящее запечатлела камера наблюдения. Черная иномарка неожиданно для всех въезжает на парковку во дворе дома, заполненную людьми. Под колесами оказываются сразу несколько человек.



Те, кто успели отбежать, в ту же секунду окружили машину, начали ее раскачивать и потребовали шофера выйти из салона. Но он заблокировал двери, а после хотел скрыться. Но в какой-то момент, видимо, осознал последствия и начал помогать раненым. От расправы его спасли приехавшие на место полицейские.



Известно, что автолюбитель был пьян. И, вероятнее всего, перепутал педали газа и тормоза. Все пострадавшие, к счастью, остались живы.