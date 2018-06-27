    Бразилия и Швейцария вышли в плей-офф ЧМ-2018

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    Бразилия и Швейцария вышли в <nobr>плей-офф</nobr> <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Бразилия и Швейцария вышли в плей-офф ЧМ-2018

    Бразилия и Швейцария вышли в <nobr>плей-офф</nobr> <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: Associated Press © 2018, Rebecca Blackwell

    • Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу с первого места в группе E, обыграв сербов. А сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Коста-Рики.

    В матче заключительного тура группового этапа, состоявшемся в среду в Москве на стадионе «Спартак», встреча сборных Бразилии и Сербии завершилась победой бразильцев со счетом 2:0. На 36-й минуте гол забил Паулиньо, на 68-й — Тиаго Силва.

    Сборная Бразилии набрала семь очков и стала победительницей группы Е. Теперь в 1/8 финала бразильцы сыграют с командой Мексики, встреча пройдет 2 июля в Самаре.

    В другом матче, проходившем в Нижнем Новгороде, сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Коста-Рики. Матч завершился со счетом 2:2.

    В составе сборной Швейцарии голами отметились Блерим Джемайли (31-я минута) и Йосип Дрмич (85). У Коста-Рики отличились Кендалл Уостон (56) и Брайан Руис (90+3, с пенальти).

    Теперь набрав 5 очков сборная Швейцарии заняла второе место в группе. В 1/8 финала швейцарцы встретятся с победителем группы F — командой Швеции. Матч состоится 3 июля в Петербурге.
    Бразилия и Швейцария вышли в плей-офф ЧМ-2018. Бразилия, Коста-Рика, Сербия, Швейцария, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Ранее в среду действующие чемпионы мира — сборная Германии — потерпели сенсационное поражение от сборной Южной Кореи (0:2) на сегодняшней встрече в Казани и впервые за историю не вышли в плей-офф чемпионата мира. заняв последнее место в своей группе. Пользователи соцсетей со всего мира обсуждают главную сенсацию ЧМ-2018.

    Боль. Немцы впервые в истории вылетели с чемпионата, не дойдя до 1/8 финала.

    Опубликовано НТВ Cреда, 27 июня 2018 г.

    А Швеция разгромила Мексику и заняла первое место в группе F. Встреча в Екатеринбурге закончилась со счетом 3:0 в пользу скандинавов.

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