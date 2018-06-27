    Сборная Германии поблагодарила Россию за прекрасную организацию ЧМ

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    • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
    Сборная Германии поблагодарила Россию за прекрасную организацию ЧМ

    Сборная Германии поблагодарила Россию за прекрасную организацию ЧМ

    Сборная Германии поблагодарила Россию за прекрасную организацию ЧМ
  • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

    • Сборная Германии этим вечером покинет Казань, а завтра в полдень вылетит во Франкфурт, сообщил на послематчевой пресс-конференции пресс-атташе команды.

    Он лица команды и тренера пресс-атташе сборной Германии выразил благодарность хозяйке чемпионата — России за прекрасную организацию мундиаля.

    Представитель сборной Германии: «Нам было очень комфортно в этой стране. Большое спасибо».

    Действующие чемпионы мира потерпели сенсационное поражение от сборной Южной Кореи (0:2) на сегодняшней встречи в Казани и впервые за историю не вышли в плей-офф чемпионата мира.

    Сборная Германии заняла четвертое место в группе F. В 1/8 финала от этой группы вышли сборные Швеции и Мексики, набравшие по 6 очков. В третьем туре Швеция переиграла Мексику со счетом 3:0.

    Боль. Немцы впервые в истории вылетели с чемпионата, не дойдя до 1/8 финала.

    Опубликовано НТВ Cреда, 27 июня 2018 г.

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