Сборная Германии поблагодарила Россию за прекрасную организацию ЧМ

Сборная Германии этим вечером покинет Казань, а завтра в полдень вылетит во Франкфурт, сообщил на послематчевой
пресс-конференции пресс-атташе команды.
Он лица команды и тренера пресс-атташе сборной Германии выразил благодарность хозяйке чемпионата — России за прекрасную организацию мундиаля.
Представитель сборной Германии: «Нам было очень комфортно в этой стране. Большое спасибо».
Действующие чемпионы мира потерпели сенсационное поражение от сборной Южной Кореи (0:2) на сегодняшней встречи в Казани и впервые за историю не вышли в плей-офф чемпионата мира.
Сборная Германии заняла четвертое место в группе F. В 1/8 финала от этой группы вышли сборные Швеции и Мексики, набравшие по 6 очков. В третьем туре Швеция переиграла Мексику со счетом 3:0.
Представитель сборной Германии: «Нам было очень комфортно в этой стране. Большое спасибо».
Действующие чемпионы мира потерпели сенсационное поражение от сборной Южной Кореи (0:2) на сегодняшней встречи в Казани и впервые за историю не вышли в плей-офф чемпионата мира.
Сборная Германии заняла четвертое место в группе F. В 1/8 финала от этой группы вышли сборные Швеции и Мексики, набравшие по 6 очков. В третьем туре Швеция переиграла Мексику со счетом 3:0.
Боль. Немцы впервые в истории вылетели с чемпионата, не дойдя до 1/8 финала.Опубликовано НТВ Cреда, 27 июня 2018 г.
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