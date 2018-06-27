«Не заслужили»: тренер назвал причину провала сборной Германии на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв назвал огромным разочарованием вылет команды с чемпионата мира.
После матча с Южной Корее наставник немецкой команды извинился перед болельщиками и заявил, что сборная просто не заслужила путевку в 1/8 финала.
Йоахим Лёв, главный тренер сборной Германии: «Сложно в данный момент это говорить, но мы не заслужили выхода дальше. С точки зрения борьбы к команде претензий нет, но мы не смогли забить гол и повести в счете».
При этом Лёв заявил, что пока не может сказать, продолжит ли он работать на посту главного тренер сборной, отметив, что ему нужно время, чтобы разобраться в ситуации, передает ТАСС.
В свою очередь главный тренер Южной Кореи Син Тхэ Ён заявил, что добиться победы в сегодняшнем матче его команде помогла излишняя самоуверенность соперника.
Син Тхэ Ён, главный тренер сборной Южной Кореи: «Германия — это лучшая сборная мира, она действующий чемпион и занимает первое место в рейтинге ФИФА. Они думали, что смогут нас победить, а я думал, что мы сможем воспользоваться этим. В итоге мы попали не в бровь, а в глаз».
Напомним, сегодня сборная Южной Кореи, досрочно потерявшая все шансы на выход в плей-офф, со счетом 2:0 переиграла команду Германии, которой необходима была победа. Два мяча влетели в ворота Мануэля Нойера уже в компенсированное время. В итоге путевки в плей-офф завоевали сборные Швеции и Мексики.
Йоахим Лёв, главный тренер сборной Германии: «Сложно в данный момент это говорить, но мы не заслужили выхода дальше. С точки зрения борьбы к команде претензий нет, но мы не смогли забить гол и повести в счете».
При этом Лёв заявил, что пока не может сказать, продолжит ли он работать на посту главного тренер сборной, отметив, что ему нужно время, чтобы разобраться в ситуации, передает ТАСС.
В свою очередь главный тренер Южной Кореи Син Тхэ Ён заявил, что добиться победы в сегодняшнем матче его команде помогла излишняя самоуверенность соперника.
Син Тхэ Ён, главный тренер сборной Южной Кореи: «Германия — это лучшая сборная мира, она действующий чемпион и занимает первое место в рейтинге ФИФА. Они думали, что смогут нас победить, а я думал, что мы сможем воспользоваться этим. В итоге мы попали не в бровь, а в глаз».
Напомним, сегодня сборная Южной Кореи, досрочно потерявшая все шансы на выход в плей-офф, со счетом 2:0 переиграла команду Германии, которой необходима была победа. Два мяча влетели в ворота Мануэля Нойера уже в компенсированное время. В итоге путевки в плей-офф завоевали сборные Швеции и Мексики.
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