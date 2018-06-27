Германия сенсационно проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018

Сборная Германии уступила Южной Корее и досрочно сложила с себя титул чемпиона мира. Швеция разгромила Мексику и заняла первое место в группе.

Встреча, проходившая в Казани, закончилась со счетом 2:0 в пользу корейцев.



Уже в компенсированное время счет открыл Чу Се Чон. А перед финальным свистком Сон Хын Мин поразил пустые ворота, оставленные Мануэлем Нойером.



В другом матче группы F шведы разгромили мексиканцев. Встреча в Екатеринбурге закончилась со счетом 3:0 в пользу скандинавов.



В начале второго тайма Людвиг Аугустинсон вывел шведов вперед. На 62-й минуте Андреас Гранквист реализовал пенальти, а на 75-й Эдсон Альварес отправил мяч в свои ворота.



Таким образом, в плей-офф выходят Мексика и Швеция, которые набрали по 6 очков. Южная Корея стала третьей. А Германия, которой сегодня была необходимо победа, заняла последнее место в группе. В 1/8 финала Мексике и Швеции предстоит играть с Бразилией, Швейцарией или Сербией.



Отметим, что сборная Германии впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира. В 1938 году немцы проиграли в первом раунде, но тогда на турнире не было группового этапа. В 1930 и 1950 годах финальные турниры прошли без сборной Германии.



Надо сказать, что действующие чемпионы мира уже в третий раз подряд не могут выйти в плей-офф мундиаля. В 2010 году на групповом этапе закончила свое выступление сборная Италии, а в 2014-м — Испании.