Россиянам пообещали ограничения на расчеты наличными

Глава «Русфинанс банка» Сергей Озеров назвал неизбежным введение порога на расчеты наличными.
Банкир напомнил о законопроекте об ограничении максимального порога расчета наличными в 600 тыс. рублей, который так и не был принят, и отметил, что в некоторых странах Европы нельзя расплатиться наличными на сумму более тысячи евро.
При этом Озеров подчеркнул, что россияне пока не готовы отказаться от наличных денег, однако доля безналичных расчетов постепенно растет. По словам банкира, достижение доли безналичной оплаты в 50% уже не за горами.
Кроме того, глава «Русфинанс банка» обратил внимание на рост популярности оплаты с помощью бесконтактной технологии, и отметил, что системы аутентификации с помощью отпечатка пальца и сетчатки глаза уже внедряются, передает РИА Новости.
Сергей Озеров, глава «Русфинанс банка»: «Распространенная сейчас оплата с помощью смартфонов — это как раз другая форма. Будут ли это часы, кольцо или брелок — уже вторично, самое главное, чтобы была возможность удостоверять личность и платить онлайн. Внедряются системы аутентификации с помощью отпечатка пальца и сетчатки глаза — все это вопрос технологий, что будет удобнее и дешевле для потребителя».
Отметим, ЦБ и Минфин еще в 2012 году начали обсуждать возможность ограничения сумм по наличным расчетам. В Госдуму даже внесли соответствующий законопроект, однако он так и не был принят. А в прошлом году глава Минфина Антон Силуанов призвал вернуться к этой идее и предложил ограничить расчеты наличными при покупке дорогостоящих товаров, в том числе недвижимости, транспортных средств и драгоценностей.
При этом Озеров подчеркнул, что россияне пока не готовы отказаться от наличных денег, однако доля безналичных расчетов постепенно растет. По словам банкира, достижение доли безналичной оплаты в 50% уже не за горами.
Кроме того, глава «Русфинанс банка» обратил внимание на рост популярности оплаты с помощью бесконтактной технологии, и отметил, что системы аутентификации с помощью отпечатка пальца и сетчатки глаза уже внедряются, передает РИА Новости.
Сергей Озеров, глава «Русфинанс банка»: «Распространенная сейчас оплата с помощью смартфонов — это как раз другая форма. Будут ли это часы, кольцо или брелок — уже вторично, самое главное, чтобы была возможность удостоверять личность и платить онлайн. Внедряются системы аутентификации с помощью отпечатка пальца и сетчатки глаза — все это вопрос технологий, что будет удобнее и дешевле для потребителя».
Отметим, ЦБ и Минфин еще в 2012 году начали обсуждать возможность ограничения сумм по наличным расчетам. В Госдуму даже внесли соответствующий законопроект, однако он так и не был принят. А в прошлом году глава Минфина Антон Силуанов призвал вернуться к этой идее и предложил ограничить расчеты наличными при покупке дорогостоящих товаров, в том числе недвижимости, транспортных средств и драгоценностей.
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