Силуанов призвал ограничить расчеты наличными в России

Глава Минфина призвал вернуться к идее ограничения расчетов наличными деньгами при покупках.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Нам, наверное, нужно все-таки подумать о сокращении расчетов наличными деньгами. Многие страны идут по этому (пути). Это очень правильно, поскольку это элемент обеления экономики. За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов и сделать нашу экономику более прозрачной».
Однако, подчеркнул министр, ограничивать расчеты наличными необходимо постепенно, чтобы не создавать неудобств в регионах, где нет условий для безналичных расчетов. Выступая на съезде «Единой России», Силуанов предложил начать с ограничения расчетов наличными при покупке дорогостоящих товаров, передает РИА Новости.
Отметим, ЦБ и Минфин еще в 2012 году начали обсуждать возможность ограничения сумм по наличным расчетам. В Госдуму даже внесли соответствующий законопроект, однако он так и не был принят.
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