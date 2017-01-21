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  • 21.01, 13:57

Силуанов призвал ограничить расчеты наличными в России

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Силуанов призвал ограничить расчеты наличными в России

Силуанов призвал ограничить расчеты наличными в России

Глава Минфина призвал вернуться к идее ограничения расчетов наличными деньгами при покупках.

По словам Антона Силуанова, подобное ограничение привело был к «обелению» экономики.

Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Нам, наверное, нужно все-таки подумать о сокращении расчетов наличными деньгами. Многие страны идут по этому (пути). Это очень правильно, поскольку это элемент обеления экономики. За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов и сделать нашу экономику более прозрачной».

Однако, подчеркнул министр, ограничивать расчеты наличными необходимо постепенно, чтобы не создавать неудобств в регионах, где нет условий для безналичных расчетов. Выступая на съезде «Единой России», Силуанов предложил начать с ограничения расчетов наличными при покупке дорогостоящих товаров, передает РИА Новости.

Отметим, ЦБ и Минфин еще в 2012 году начали обсуждать возможность ограничения сумм по наличным расчетам. В Госдуму даже внесли соответствующий законопроект, однако он так и не был принят.

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