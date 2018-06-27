Украинский военный в Киеве рассказал о переданной Сенцову взрывчатке

В прессе появилась информация, касающаяся задержанного в Крыму в 2014 году и приговоренного к 20 годам колонии строгого режима режиссера Олега Сенцова. Его осудили за создание на территории полуострова террористического сообщества.
В Киеве на конференции ОБСЕ мужчина в украинской военной форме заявил, что лично занимался перевозкой взрывчатки, при помощи которой Олег Сенцов собирался устроить в Крыму теракт. Выступавший признался, что в 2014 году собственноручно доставил на территорию полуострова некий предмет, из-за которого впоследствии осудили Сенцова. По информации украинских СМИ, из путаных слов мужчины в форме можно сделать вывод, что речь шла именно о взрывчатке.
«Один из тех предметов (из-за которого вменили терроризм Сенцову) перевозил я лично на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных, до последнего бойца из Крыма. И в один из таких моментов я обеспечил отдельных людей, которых я не хочу называть», — цитируют слова украинского военного местные СМИ. По словам выступавшего, он решил рассказать об этом, чтобы украинские спецслужбы выявили людей, сдавших Сенцова российским правоохранительным органам. Он также заявил, что Сенцов обладает некой информацией, разглашение которой весьма нежелательно для Киева.
«Понимаете, двадцатку, которую он получил, — это практически смертный приговор, тот масштаб знаний, который он имеет, как раз и есть подтверждение вот этих 20 лет, которые ему дали. Он не выгоден своими знаниями, как Киеву, так и другим товарищам», — отметил мужчина в военной форме.
Выступавшего украинские СМИ идентифицировали как некоего Сергея Стерикова, который в Facebook ведет аккаунт под именем Ивана Сирко. Этот человек любит фотографироваться в военной форме с наградами на груди и размещать такие снимки в Сети.
Режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году за попытку создания террористического сообщества и приговорен к 20 годам по обвинению в организации терактов на полуострове. Он отбывает наказание в колонии строгого режима «Белый медведь». А в мае стало известно, что Сенцов объявил бессрочную голодовку.
«Один из тех предметов (из-за которого вменили терроризм Сенцову) перевозил я лично на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных, до последнего бойца из Крыма. И в один из таких моментов я обеспечил отдельных людей, которых я не хочу называть», — цитируют слова украинского военного местные СМИ. По словам выступавшего, он решил рассказать об этом, чтобы украинские спецслужбы выявили людей, сдавших Сенцова российским правоохранительным органам. Он также заявил, что Сенцов обладает некой информацией, разглашение которой весьма нежелательно для Киева.
«Понимаете, двадцатку, которую он получил, — это практически смертный приговор, тот масштаб знаний, который он имеет, как раз и есть подтверждение вот этих 20 лет, которые ему дали. Он не выгоден своими знаниями, как Киеву, так и другим товарищам», — отметил мужчина в военной форме.
Выступавшего украинские СМИ идентифицировали как некоего Сергея Стерикова, который в Facebook ведет аккаунт под именем Ивана Сирко. Этот человек любит фотографироваться в военной форме с наградами на груди и размещать такие снимки в Сети.
Режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году за попытку создания террористического сообщества и приговорен к 20 годам по обвинению в организации терактов на полуострове. Он отбывает наказание в колонии строгого режима «Белый медведь». А в мае стало известно, что Сенцов объявил бессрочную голодовку.
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