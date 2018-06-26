В Казани разместят в гостиницах жильцов дома, на который упал кран

Власти временно разместят в гостиницах семь семей, проживающих в доме в Казани, на который упал башенный кран.
Рустем Гафаров, глава администрации Советского района Казани: «Всего к нам обратилось семь семей. Всем, кто обратился, нашли гостиницы».
Строительный кран упал сегодня на улице Альберта Камалеева в Казани во время бури. Повреждены три балкона на трех последних этажах многоэтажного дома. Как передает ТАСС, в результате происшествия крановщик получил травмы легкой степени тяжести. Пострадавших в жилом доме нет.
Строительный кран упал сегодня на улице Альберта Камалеева в Казани во время бури. Повреждены три балкона на трех последних этажах многоэтажного дома. Как передает ТАСС, в результате происшествия крановщик получил травмы легкой степени тяжести. Пострадавших в жилом доме нет.
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