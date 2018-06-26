    В Казани разместят в гостиницах жильцов дома, на который упал кран

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    • Фото: Казань Онлайн / vk.com
    В Казани разместят в гостиницах жильцов дома, на который упал кран

    В Казани разместят в гостиницах жильцов дома, на который упал кран

    В Казани разместят в гостиницах жильцов дома, на который упал кран
  • Фото: Казань Онлайн / vk.com

    • Власти временно разместят в гостиницах семь семей, проживающих в доме в Казани, на который упал башенный кран.

    Рустем Гафаров, глава администрации Советского района Казани: «Всего к нам обратилось семь семей. Всем, кто обратился, нашли гостиницы».

    Строительный кран упал сегодня на улице Альберта Камалеева в Казани во время бури. Повреждены три балкона на трех последних этажах многоэтажного дома. Как передает ТАСС, в результате происшествия крановщик получил травмы легкой степени тяжести. Пострадавших в жилом доме нет.

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