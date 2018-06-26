Кран упал на многоэтажку в Казани: фото

Строительный кран упал во время бури в Казани.

ЧП случило на улице Альберта Камалеева. Кран упал на многоэтажный жилой дом, повредив облицовку и верхний этаж.



При этом местные СМИ отмечают, что дом частично сдан и там уже живут люди. О пострадавших пока не сообщается.



Отметим, что сегодня на Казань обрушился ливень с градом и сильным ветром. Непогода вызвала настоящий потоп — улицы столицы Татарстана превратились в реки.







