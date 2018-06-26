    Кран упал на многоэтажку в Казани: фото

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    • Фото: newsavtort / vk.com
    Кран упал на многоэтажку в Казани: фото

    Кран упал на многоэтажку в Казани: фото

    Кран упал на многоэтажку в Казани: фото
  • Фото: newsavtort / vk.com

    • Строительный кран упал во время бури в Казани.

    ЧП случило на улице Альберта Камалеева. Кран упал на многоэтажный жилой дом, повредив облицовку и верхний этаж.

    При этом местные СМИ отмечают, что дом частично сдан и там уже живут люди. О пострадавших пока не сообщается.

    Отметим, что сегодня на Казань обрушился ливень с градом и сильным ветром. Непогода вызвала настоящий потоп — улицы столицы Татарстана превратились в реки.



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