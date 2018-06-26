    «Информационный беспредел»: Захарова — об отношении Украины к российским журналистам. МИД РФ, интервью, ОБСЕ, НТВ, СМИ, Украина, эксклюзив, журналистика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Информационный беспредел»: Захарова — об отношении Украины к российским журналистам

    «Информационный беспредел»: Захарова — об отношении Украины к российским журналистам

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    «Информационный беспредел»: Захарова — об отношении Украины к российским журналистам

    «Информационный беспредел»: Захарова — об отношении Украины к российским журналистам

    «Информационный беспредел»: Захарова — об отношении Украины к российским журналистам

      Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала проведение в Киеве мероприятия, посвященного свободе прессы. Свое мнение она высказала в прямом эфире программы «Реакция» на НТВ.

      Сегодня ОБСЕ проводит в Киеве конференцию «Укрепление свободы СМИ и плюрализма в Украине во время конфликтов в стране и вокруг нее». Именно на нее украинские власти не пустили представителей российских СМИ Евгения Примакова (ВГТРК) и Полу Слиер (RT). Обоим было отказано во въезде на Украину.

      Мария Захарова: «Мероприятие о свободе масс-медиа проходит в условиях, когда в этот момент на границе одного журналиста запихивали в самолет обратно, а другую журналистку допрашивали в течение нескольких часов. При чем здесь пропаганда? Это информационный беспредел!»

      Ранее сегодня МИД России осудил эти действия соседней страны.

      МИД РФ: «Считаем эти рестриктивные меры очередным подтверждением того, что официальный Киев не собирается прекращать развернутую кампанию репрессий в отношении СМИ, в частности, российских, с целью подавления свободы слова в стране».

      В свою очередь представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир подтвердил «открытый характер мероприятия» и выразил признательность за проявленный россиянами интерес к участию в нем. Дезир также стал объектом критики Захаровой.

      Мария Захарова: «Господин Дезир все время нас учит, как нам быть более свободными, открытыми… Не смог сделать ничего, чтобы допустили российских корреспондентов к нему на мероприятие».

      Общественно-политическое ток-шоу «Реакция» выходит в эфир НТВ по будням в 18:15.

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