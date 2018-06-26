Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала проведение в Киеве мероприятия, посвященного свободе прессы. Свое мнение она высказала в прямом эфире программы «Реакция» на НТВ.
Сегодня ОБСЕ проводит в Киеве конференцию «Укрепление свободы СМИ и плюрализма в Украине во время конфликтов в стране и вокруг нее». Именно на нее украинские власти не пустили представителей российских СМИ Евгения Примакова (ВГТРК) и Полу Слиер (RT). Обоим было отказано во въезде на Украину.
Мария Захарова: «Мероприятие о свободе масс-медиа проходит в условиях, когда в этот момент на границе одного журналиста запихивали в самолет обратно, а другую журналистку допрашивали в течение нескольких часов. При чем здесь пропаганда? Это информационный беспредел!»
Ранее сегодня МИД России осудил эти действия соседней страны.
МИД РФ: «Считаем эти рестриктивные меры очередным подтверждением того, что официальный Киев не собирается прекращать развернутую кампанию репрессий в отношении СМИ, в частности, российских, с целью подавления свободы слова в стране».
В свою очередь представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир подтвердил «открытый характер мероприятия» и выразил признательность за проявленный россиянами интерес к участию в нем. Дезир также стал объектом критики Захаровой.
Мария Захарова: «Господин Дезир все время нас учит, как нам быть более свободными, открытыми… Не смог сделать ничего, чтобы допустили российских корреспондентов к нему на мероприятие».
Общественно-политическое ток-шоу «Реакция» выходит в эфир НТВ по будням в 18:15.
Мария Захарова: «Мероприятие о свободе масс-медиа проходит в условиях, когда в этот момент на границе одного журналиста запихивали в самолет обратно, а другую журналистку допрашивали в течение нескольких часов. При чем здесь пропаганда? Это информационный беспредел!»
Ранее сегодня МИД России осудил эти действия соседней страны.
МИД РФ: «Считаем эти рестриктивные меры очередным подтверждением того, что официальный Киев не собирается прекращать развернутую кампанию репрессий в отношении СМИ, в частности, российских, с целью подавления свободы слова в стране».
В свою очередь представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир подтвердил «открытый характер мероприятия» и выразил признательность за проявленный россиянами интерес к участию в нем. Дезир также стал объектом критики Захаровой.
Мария Захарова: «Господин Дезир все время нас учит, как нам быть более свободными, открытыми… Не смог сделать ничего, чтобы допустили российских корреспондентов к нему на мероприятие».
Общественно-политическое ток-шоу «Реакция» выходит в эфир НТВ по будням в 18:15.
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