    Захарова обвинила Киев в репрессивной кампании против российских СМИ

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    Захарова обвинила Киев в репрессивной кампании против российских СМИ

    Захарова обвинила Киев в репрессивной кампании против российских СМИ

    В МИД РФ раскритиковали решение Киева закрыть въезд журналистам Евгению Примакову и Поле Слиер, направлявшимся на конференцию ОБСЕ.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что этот шаг украинских властей вновь подтверждает, что «официальный Киев не собирается прекращать развернутую кампанию репрессий в отношении СМИ, в частности российских».

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Очевидно, что киевские власти, систематически нарушая права журналистов в условиях отсутствия жесткой реакции со стороны международного сообщества, ощущают полную безнаказанность своих действий. Такая линия ведет к дальнейшей деградации ситуации с обеспечением права на свободу выражения мнения в этой стране».

    Также Захарова заявила, что в Москве считают неприемлемым подход ОБСЕ к организации своих мероприятий, при котором «не обеспечивается возможность участия в них всех заинтересованных лиц», сообщили в МИД РФ.

    Напомним, ранее сегодня стало известно, что журналиста Евгения Примакова, внука бывшего премьер-министра России, и сотрудницу RT Поле Слиер, которые собирались выступить на конференции ОБСЕ в Киеве, в аэропорту остановили украинские пограничники. После беседы журналистам было официально отказано во въезде на территорию Украины с запретом посещения страны в течение 5 лет.

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