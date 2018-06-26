Украина выдворила внука Примакова

Украинские власти отказали во въезде в страну журналисту Евгению Примакову и сотруднице RT Поле Слиер.
Как сообщили в российском посольстве, Примаков и Слиер собирались принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ, которая проходит в Киеве, однако украинские власти запретили им въезд в страну.
Решение Киева уже прокомментировал Евгений Примаков. Тележурналист и внук бывшего премьер-министра отметил, что украинские власти, запрещая ему въезд, пытаются «устроить комфортный для себя формат, где они сами себе и окружающим рассказывали бы про кровавый оскал кремлевской пропаганды, еще какие-нибудь гадости и глупости».
При этом он подчеркнул, что готов объяснять свою позицию, но не собирается обращаться в международные инстанции в связи с решением украинских властей, так как не хочет «оспаривать глупости».
Евгений Примаков, председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества: «Люди старательно выкашивают любые ростки адекватности, любые попытки выстраивать диалог. Надеюсь, что здравый смысл, адекватность — все-таки более живучие вещи, восторжествуют рано или поздно. Судиться с дураками — чтобы что? Мне кажется, это абсолютно бесцельное занятие».
Отметим, что украинские власти уже неоднократно ограничивали работу российских СМИ в стране. Так, российским журналистам регулярно запрещают въезд на Украину. Кроме того, в стране запрещено вещание российских телеканалов.
Журналистам Е.Примакову и П.Слиер, которые направлялись на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве, отказали во въезде на Украину— RusEmbassy Ukraine (@RusembUkraine) 26 июня 2018 г.
Решение Киева уже прокомментировал Евгений Примаков. Тележурналист и внук бывшего премьер-министра отметил, что украинские власти, запрещая ему въезд, пытаются «устроить комфортный для себя формат, где они сами себе и окружающим рассказывали бы про кровавый оскал кремлевской пропаганды, еще какие-нибудь гадости и глупости».
При этом он подчеркнул, что готов объяснять свою позицию, но не собирается обращаться в международные инстанции в связи с решением украинских властей, так как не хочет «оспаривать глупости».
Евгений Примаков, председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества: «Люди старательно выкашивают любые ростки адекватности, любые попытки выстраивать диалог. Надеюсь, что здравый смысл, адекватность — все-таки более живучие вещи, восторжествуют рано или поздно. Судиться с дураками — чтобы что? Мне кажется, это абсолютно бесцельное занятие».
Отметим, что украинские власти уже неоднократно ограничивали работу российских СМИ в стране. Так, российским журналистам регулярно запрещают въезд на Украину. Кроме того, в стране запрещено вещание российских телеканалов.
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