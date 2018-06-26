Королева Великобритании одобрила закон о Brexit

Королева Великобритании Елизавета II одобрила билль о выходе Соединенного королевства из Европейского союза.
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Королевское одобрение стало финальной стадией в принятии законопроекта о выходе Великобритании из ЕС, сообщил спикер Палаты общин Джон Беркоу.
Джон Бакроу: «Я должен уведомить палату общин, что в соответствии с законом о королевском одобрении от 1967 года, Ее Величество даровало свое королевское согласие законопроекту о выходе Великобритании из ЕС».
Ранее парламентарии, в основном в Палате лордов, пытались смягчить условия Brexit. Поправки требовали согласования разных палат и из-за этого документ переходил от нижней палаты в верхнюю и обратно. Эта процедура получила название «пинг-понг».
Между тем эксперты уже назвали этот закон одним из самых конституционно значимых в истории британского законодательства. После Brexit он отменит закон о Европейских сообществах 1972 года, и как следствие — действие европейского законодательства на территории Великобритании.
Напомним, Соединенное королевство и ЕС начали обсуждать условия Brexit прошлым летом, через год после референдума, на котором Великобритания проголосовала за выход из ЕС. Стороны планируют решить все формальности до ноября 2018. После этого у Лондона и Брюсселя будет полгода, чтобы ратифицировать договоренности в национальных парламентах.
Сам Brexit должен вступить в силу 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому или в 00:00 по центральноевропейскому времени, после чего наступит двухлетний переходный период.
Джон Бакроу: «Я должен уведомить палату общин, что в соответствии с законом о королевском одобрении от 1967 года, Ее Величество даровало свое королевское согласие законопроекту о выходе Великобритании из ЕС».
Ранее парламентарии, в основном в Палате лордов, пытались смягчить условия Brexit. Поправки требовали согласования разных палат и из-за этого документ переходил от нижней палаты в верхнюю и обратно. Эта процедура получила название «пинг-понг».
Между тем эксперты уже назвали этот закон одним из самых конституционно значимых в истории британского законодательства. После Brexit он отменит закон о Европейских сообществах 1972 года, и как следствие — действие европейского законодательства на территории Великобритании.
Напомним, Соединенное королевство и ЕС начали обсуждать условия Brexit прошлым летом, через год после референдума, на котором Великобритания проголосовала за выход из ЕС. Стороны планируют решить все формальности до ноября 2018. После этого у Лондона и Брюсселя будет полгода, чтобы ратифицировать договоренности в национальных парламентах.
Сам Brexit должен вступить в силу 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому или в 00:00 по центральноевропейскому времени, после чего наступит двухлетний переходный период.
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