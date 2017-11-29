Великобритания заплатит за Brexit до 60 млрд евро

Великобритания и Евросоюз достигли принципиальной договоренности по стоимости Brexit.
Как пишет The Daily Telegraph со ссылкой на свои источники, точная сумма станет известна, когда стороны решат, каким образом будут рассчитывать обязательства друг перед другом. Этот вопрос будет обсуждаться 4 декабря на встрече премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и главы Европейского совета Дональда Туска.
Соединенное королевство и ЕС начали обсуждать условия Brexit прошлым летом, через год после референдума, на котором Великобритания проголосовала за выход из ЕС. Стороны планируют решить все формальности до ноября 2018. После этого у Лондона и Брюсселя будет полгода, чтобы ратифицировать договоренности в национальных парламентах.
Напомним, Brexit должен вступить в силу 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому или в 00:00 по центральноевропейскому времени.
Соединенное королевство и ЕС начали обсуждать условия Brexit прошлым летом, через год после референдума, на котором Великобритания проголосовала за выход из ЕС. Стороны планируют решить все формальности до ноября 2018. После этого у Лондона и Брюсселя будет полгода, чтобы ратифицировать договоренности в национальных парламентах.
Напомним, Brexit должен вступить в силу 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому или в 00:00 по центральноевропейскому времени.
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