    Совет ЕС согласился выделить Украине миллиард евро

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    Совет ЕС согласился выделить Украине миллиард евро

    Совет ЕС согласился выделить Украине миллиард евро

    Совет ЕС окончательно одобрил выделение Украине пакета новой макрофинансовой помощи.

    Всего Киев получит от Евросоюза 1 млрд евро. Предполагается, что средства будут предоставлены в течение 2,5 лет двумя траншами.

    Как подчеркнули в Совете ЕС, эти деньги пойдут на покрытие финансовых потребностей Украины, а также поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ.

    Напомним, предложение выделить Украине новый пакет финансовой поддержки поступило от Еврокомиссии в марте. При этом отмечалось, что для получения очередного кредита Киеву необходимо будет выполнить ряд условий, в том числе принять меры для борьбы с коррупцией.

    Отметим, что ранее сегодня Пётр Порошенко подписал указ о создании Высшего антикоррупционного суда. Это было одним из условий для того, чтобы МВФ продолжил кредитование Киева.

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