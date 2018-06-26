Совет ЕС согласился выделить Украине миллиард евро

Совет ЕС окончательно одобрил выделение Украине пакета новой макрофинансовой помощи.
Всего Киев получит от Евросоюза 1 млрд евро. Предполагается, что средства будут предоставлены в течение 2,5 лет двумя траншами.
Как подчеркнули в Совете ЕС, эти деньги пойдут на покрытие финансовых потребностей Украины, а также поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ.
Напомним, предложение выделить Украине новый пакет финансовой поддержки поступило от Еврокомиссии в марте. При этом отмечалось, что для получения очередного кредита Киеву необходимо будет выполнить ряд условий, в том числе принять меры для борьбы с коррупцией.
Отметим, что ранее сегодня Пётр Порошенко подписал указ о создании Высшего антикоррупционного суда. Это было одним из условий для того, чтобы МВФ продолжил кредитование Киева.
Как подчеркнули в Совете ЕС, эти деньги пойдут на покрытие финансовых потребностей Украины, а также поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ.
Напомним, предложение выделить Украине новый пакет финансовой поддержки поступило от Еврокомиссии в марте. При этом отмечалось, что для получения очередного кредита Киеву необходимо будет выполнить ряд условий, в том числе принять меры для борьбы с коррупцией.
Отметим, что ранее сегодня Пётр Порошенко подписал указ о создании Высшего антикоррупционного суда. Это было одним из условий для того, чтобы МВФ продолжил кредитование Киева.
Комментарии