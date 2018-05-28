Евросоюз готовится выделить Украине 1 млрд евро

Европейский союз планирует выделить Украине новую макрофинансовую помощь в размере до 1 млрд евро. Предполагается, что средства будут предоставлены в течение 2,5 лет двумя траншами.
Предложение выделить Украине новый пакет макрофинансовой поддержки поступило от Еврокомиссии в марте. После этого оно было передано на согласование в Совет ЕС и Европарламент, которые, каждый отдельно, теперь должны его одобрить. Ожидается, что эта процедура завершится летом текущего года, передает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.
Отмечается, что денежные средства должны быть предоставлены Украине двумя кредитами. Максимальный срок их погашения составит 15 лет. Помощь оказывается с целью поддержать украинскую экономику и реформы в стране.
По данным источника, решения о перечислениях денежных средств в рамках этой программы будут приняты при выполнении Украиной некоторых условий. В частности, Украина должна будет выполнить программу корректировки экономики и структурных реформ в рамках кредитной программы МВФ, исполнить определенные условия экономической политики в стране и продемонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией.
При этом Евросоюз настаивает, чтобы Украина регулярно проверяла правильность использования средств, предоставленных ей по этой программе. Также рассматривается возможность проведения аудита Еврокомиссией и Счетной палатой ЕС.
Отмечается, что денежные средства должны быть предоставлены Украине двумя кредитами. Максимальный срок их погашения составит 15 лет. Помощь оказывается с целью поддержать украинскую экономику и реформы в стране.
По данным источника, решения о перечислениях денежных средств в рамках этой программы будут приняты при выполнении Украиной некоторых условий. В частности, Украина должна будет выполнить программу корректировки экономики и структурных реформ в рамках кредитной программы МВФ, исполнить определенные условия экономической политики в стране и продемонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией.
При этом Евросоюз настаивает, чтобы Украина регулярно проверяла правильность использования средств, предоставленных ей по этой программе. Также рассматривается возможность проведения аудита Еврокомиссией и Счетной палатой ЕС.
Комментарии