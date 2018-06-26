В Москве болельщиков из Саудовской Аравии обманули на 15 миллионов

Полицейские ищут мошенника, похитившего у группы болельщиков из Саудовской Аравии более 15 млн рублей.
Один из пострадавших рассказал полицейским, что встретился с неизвестным мужчиной на Мытной улице в центре Москвы, чтобы договориться об организации перелета из столицы в Волгоград, где проходил матч чемпионата мира между сборными Египта и Саудовской Аравии.
За авиабилеты иностранных болельщик отдал 120 тыс. долларов и 110 тыс. евро. Мошенник же, получив деньги, скрылся. Сумма ущерба составила 15,7 млн рублей, передает РБК.
Напомним, матч группового этапа ЧМ-2018 между сборными Египта и Саудовской Аравии прошел накануне, 25 июня. Встреча команд, которые досрочно потеряли все шансы на выход в плей-офф, закончилась победой Саудовской Аравии со счетом 2:1.
За авиабилеты иностранных болельщик отдал 120 тыс. долларов и 110 тыс. евро. Мошенник же, получив деньги, скрылся. Сумма ущерба составила 15,7 млн рублей, передает РБК.
Напомним, матч группового этапа ЧМ-2018 между сборными Египта и Саудовской Аравии прошел накануне, 25 июня. Встреча команд, которые досрочно потеряли все шансы на выход в плей-офф, закончилась победой Саудовской Аравии со счетом 2:1.
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