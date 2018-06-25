Салах извинился перед фанатами за неудачное выступление Египта на ЧМ-2018

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах извинился перед фанатами за неудачное выступление национальной команды на чемпионате мира по футболу.
Мохамед Салах: «Я благодарен всем египтянам, которые присутствовали на стадионах и мощно нас поддерживали на чемпионате мира в России. Я понимаю, насколько тяжело воспринимается то, что произошло со сборной и как это отражается на людях, но это был первый для сборной страны чемпионат мира за последние 28 лет, и поэтому опыта у нас было мало».
Он также пояснил, почему не праздновал забитый гол в ворота команды Саудовской Аравии в последнем матче группового этапа, пишет газета Аhram. По словам, Салаха, он считает Саудовскую Аравию братской страной и не радуется, когда «забивает мячи в ворота братьев».
Напомним, сборная Египта не сумела набрать очков и заняла последнее место в группе А. В первом туре группового этапа они уступили команде Уругвая (0:1), затем проиграли сборной России (1:3), а в последнем матче потерпели поражение от Саудовской Аравии (1:2).
Он также пояснил, почему не праздновал забитый гол в ворота команды Саудовской Аравии в последнем матче группового этапа, пишет газета Аhram. По словам, Салаха, он считает Саудовскую Аравию братской страной и не радуется, когда «забивает мячи в ворота братьев».
Напомним, сборная Египта не сумела набрать очков и заняла последнее место в группе А. В первом туре группового этапа они уступили команде Уругвая (0:1), затем проиграли сборной России (1:3), а в последнем матче потерпели поражение от Саудовской Аравии (1:2).
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