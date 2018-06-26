В Воскресенском районе Подмосковья закрыты 7 незаконных свалок

Семь незаконных свалок ликвидированы в Воскресенском районе Московской области.
Как сообщается на сайте регионального Минэкологии и природопользования, общий объем вывезенного мусора достиг почти 230 кубометров. В администрации Воскресенского района отметили, что установка контейнеров и вывоз отходов с территорий населенных пунктов муниципалитета и садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) идет по утвержденным дорожным картам и графикам.
На прошлой неделе губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил руководителям муниципалитетов контролировать процесс вывоза мусора в СНТ, так как летом в Подмосковье много отдыхающих и объемы мусора отражаются на скоплении твердых бытовых отходов, а после выходных появляются несанкционированные свалки и навалы мусора.
Тема свалок и работы мусорных полигонов является одной из самых обсуждаемых в Московской области. На территории свалки «Ядрово», которая находится в пригороде Волоколамска, вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который исходит оттуда уже долгое время.
По данным муниципалитета, в марте на полигоне произошел выброс свалочного газа, после чего к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители уверены, что плохое самочувствие вызвано запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе превышения норм по вредным веществам.
На прошлой неделе губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил руководителям муниципалитетов контролировать процесс вывоза мусора в СНТ, так как летом в Подмосковье много отдыхающих и объемы мусора отражаются на скоплении твердых бытовых отходов, а после выходных появляются несанкционированные свалки и навалы мусора.
Тема свалок и работы мусорных полигонов является одной из самых обсуждаемых в Московской области. На территории свалки «Ядрово», которая находится в пригороде Волоколамска, вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который исходит оттуда уже долгое время.
По данным муниципалитета, в марте на полигоне произошел выброс свалочного газа, после чего к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители уверены, что плохое самочувствие вызвано запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе превышения норм по вредным веществам.
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