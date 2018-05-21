В Подмосковье вводятся электронные талоны для въезда мусоровозов на полигоны

Мусоровозы в Подмосковье теперь будут заезжать на мусорные полигоны и сортировочные пункты региона только по электронным талонам, которые помогут учитывать количество отходов и будут препятствовать нелегальному завозу мусора.
Как сообщили РИА Новости в Министерстве экологии и природопользования Московской области, электронные талоны на ввоз мусора на действующие полигоны Московской области вводятся с сегодняшнего дня.
Из сообщения Министерства экологии и природопользования Московской области: «Система „Электронный талон“ создана с целью объективного учета количества отходов, поступающих на объекты размещения и для воспрепятствования нелегальному завозу мусора».
Теперь для заезда на полигон компаниям — перевозчикам мусора необходимо будет зарегистрироваться в системе «Электронный талон». Каждый раз при запросе будет формироваться уникальный электронный талон, который дает право на однократный заезд на полигон.
Ранее стало известно, что жители подмосковного Волоколамска где проходят митинги против мусорного полигона «Ядрово», подали в Администрацию президента РФ более 9 тысяч обращений с просьбой закрыть эту свалку. Обстановка в городе обострилась в марте 2018 года: из-за выбросов свалочного газа множество людей обратилось в больницы с жалобами на плохое самочувствие.
В июне 2017 года Владимир Путин помог закрыть в подмосковной Балашихе полигон твердых бытовых отходов «Кучино», который столичные власти считают источником периодически появляющихся в мегаполисе неприятных запахов. В конце следующего года на этом полигоне планируется полностью завершить рекультивационные работы.
Из сообщения Министерства экологии и природопользования Московской области: «Система „Электронный талон“ создана с целью объективного учета количества отходов, поступающих на объекты размещения и для воспрепятствования нелегальному завозу мусора».
Теперь для заезда на полигон компаниям — перевозчикам мусора необходимо будет зарегистрироваться в системе «Электронный талон». Каждый раз при запросе будет формироваться уникальный электронный талон, который дает право на однократный заезд на полигон.
Ранее стало известно, что жители подмосковного Волоколамска где проходят митинги против мусорного полигона «Ядрово», подали в Администрацию президента РФ более 9 тысяч обращений с просьбой закрыть эту свалку. Обстановка в городе обострилась в марте 2018 года: из-за выбросов свалочного газа множество людей обратилось в больницы с жалобами на плохое самочувствие.
В июне 2017 года Владимир Путин помог закрыть в подмосковной Балашихе полигон твердых бытовых отходов «Кучино», который столичные власти считают источником периодически появляющихся в мегаполисе неприятных запахов. В конце следующего года на этом полигоне планируется полностью завершить рекультивационные работы.
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