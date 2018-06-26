    Определены регионы с самым качественным хлебом

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Аньков
    Определены регионы с самым качественным хлебом

    Определены регионы с самым качественным хлебом

    Определены регионы с самым качественным хлебом
  • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Аньков

    • Эксперты «Роскачества» по поручению Минпромторга изучили 176 брендов хлеба из 62 регионов России.

    Выяснилось, что около 86% хлеба в России соответствует всем требованиям законодательства. А 32% из них — и вовсе превышают по своим потребительским характеристикам действующие ГОСТы.

    Также в «Роскачестве» назвали регионы, где продается больше всего высококачественного хлеба. Тут абсолютными лидерами стали Ставропольский край, а также Воронежская и Саратовская области. Также высок шанс купить хлеб повышенного качества в Тамбовской, Ленинградской, Владимирской, Челябинской областях и Краснодарском крае.

    Замыкают топ лидеров Вологодская, Тульская и Кировская область, а также Пермский край, Ростовская область и Петербург. В этих регионах не было найдено ни одного товара с нарушениями.

    В Москве общее количество высококачественного хлеба превышает 58%. Однако, как сообщили в «Роскачестве», в ряде случаев найдены недостатки. В частности, выяснилось, что некоторые производители используют вместо маргарина подсолнечное масло, а также не всегда честно рассказывают о весе батона.

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