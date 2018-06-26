В Германии подсчитали потери от антироссийских санкций

Германия ежемесячно теряет 618 миллионов евро
из-за антироссийских санкций. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер.
По словам Фронмайера, на Германию приходится порядка 40 процентов всего ущерба, который наносят Евросоюзу антироссийские санкции. В интервью газете «Известия» он подчеркнул, что ограничительные меры и ухудшение торговых отношений с Москвой идут вразрез с национальными интересами Германии.
Маркус Фронмайер, депутат: «Наша страна по сравнению с другими членами Евросоюза страдает из-за этих ограничительных мер сильнее всех. Ежемесячно мы теряем 618 миллионов евро из-за ограничительных мер. Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет?»
Ранее сообщалось, что Европарламент призвал власти государств-членов ЕС продлить санкции против России. За резолюцию проголосовали 485 депутатов, против — 76. Воздержались от голосования 66 парламентариев.
Маркус Фронмайер, депутат: «Наша страна по сравнению с другими членами Евросоюза страдает из-за этих ограничительных мер сильнее всех. Ежемесячно мы теряем 618 миллионов евро из-за ограничительных мер. Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет?»
Ранее сообщалось, что Европарламент призвал власти государств-членов ЕС продлить санкции против России. За резолюцию проголосовали 485 депутатов, против — 76. Воздержались от голосования 66 парламентариев.
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