Европарламент принял резолюцию с призывом продлить антироссийские санкции

Европарламент призвал власти
государств-членов ЕС продлить санкции против России.
За резолюцию, которая призывает власти стран ЕС продлить антироссийские санкции, проголосовали 485 депутатов, против — 76. Воздержались от голосования 66 парламентариев, сообщает пресс-служба Европарламента.
Пресс-служба Европарламента: «В резолюции содержится призыв к государствам — членам ЕС сохранять твердость и единство в осуществлении согласованных санкций против России и продлить их».
В резолюции также содержится призыв к Москве освободить украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ за попытку создания террористического сообщества, и еще 70 граждан Украины, отбывающих наказание на территории РФ.
Пресс-служба Европарламента: «Сегодня, когда в России стартует чемпионат мира по футболу, Европейский парламент призывает Россию соблюдать свои внутренние и международные обязательства по обеспечению соблюдения прав человека, включая свободу выражения мнений и свободу собраний».
Пресс-служба Европарламента: «В резолюции содержится призыв к государствам — членам ЕС сохранять твердость и единство в осуществлении согласованных санкций против России и продлить их».
В резолюции также содержится призыв к Москве освободить украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ за попытку создания террористического сообщества, и еще 70 граждан Украины, отбывающих наказание на территории РФ.
Пресс-служба Европарламента: «Сегодня, когда в России стартует чемпионат мира по футболу, Европейский парламент призывает Россию соблюдать свои внутренние и международные обязательства по обеспечению соблюдения прав человека, включая свободу выражения мнений и свободу собраний».
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