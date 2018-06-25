FIFA оштрафовала троих игроков сборной Швейцарии после матча с сербами

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола оштрафовал полузащитников сборной Швейцарии Штефана Лихтштайнера, Гранита Джаку и Джердана Шакири. Причиной наказания стало то, как игроки отпраздновали гол на матче с командой Сербии.
Джака, Лихтштайнер и Шакири праздновали забитые мячи, складывая из рук фигуру, напоминающую орла на флаге Албании, заклятом соседе Сербии. В FIFA сочли их поведение неспортивным. Кроме того, на бутсе Шакири был изображен флаг Косова.
Джака и Шакири оштрафованы на 10 тысяч швейцарских франков, а Лихтштайнер — на 5 тысяч.
Из сообщения пресс-службы FIFA: «Футболисты нарушили положения 57-й статьи дисциплинарного кодекса FIFA, также им вынесены предупреждения за неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры».
Также оштрафована Сербская футбольная ассоциация на 54 тысячи швейцарских франков, ей вынесено предупреждение за то, что болельщики во время матча бросались различными предметами. Еще на 5 тысяч швейцарских франков оштрафованы президент Сербской футбольной ассоциации Славиша Кокеза и главный тренер национальной команды Младен Крстаич, который заявил, что немецкий судья на матче «ограбил» его команду на глазах у всего мира, не назначив пенальти.
Сборная Швейцарии находится на втором месте в группе Е. В заключительном матче команда сыграет с Коста-Рикой, а сербы встретятся с бразильцами.
Джака и Шакири оштрафованы на 10 тысяч швейцарских франков, а Лихтштайнер — на 5 тысяч.
Из сообщения пресс-службы FIFA: «Футболисты нарушили положения 57-й статьи дисциплинарного кодекса FIFA, также им вынесены предупреждения за неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры».
Также оштрафована Сербская футбольная ассоциация на 54 тысячи швейцарских франков, ей вынесено предупреждение за то, что болельщики во время матча бросались различными предметами. Еще на 5 тысяч швейцарских франков оштрафованы президент Сербской футбольной ассоциации Славиша Кокеза и главный тренер национальной команды Младен Крстаич, который заявил, что немецкий судья на матче «ограбил» его команду на глазах у всего мира, не назначив пенальти.
Сборная Швейцарии находится на втором месте в группе Е. В заключительном матче команда сыграет с Коста-Рикой, а сербы встретятся с бразильцами.
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