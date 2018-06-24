    Футбольный Вавилон: главные скандалы и яркие моменты первых дней ЧМ. скандалы, спорт, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФутбольный Вавилон: главные скандалы и яркие моменты первых дней ЧМ

    Футбольный Вавилон: главные скандалы и яркие моменты первых дней ЧМ

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    Футбольный Вавилон: главные скандалы и яркие моменты первых дней ЧМ

    Футбольный Вавилон: главные скандалы и яркие моменты первых дней ЧМ

      Если бы западная пресса была последовательна, то о миллионах приехавших в Россию смотреть футбол и веселиться нужно было бы писать как об отчаянных и даже героических людях. Ведь сколько пугали: эти русские — сплошь агрессивные расисты, и человеку не белому приезжать сюда просто опасно.

      Болельщик из Камеруна: «Я с 2002 года не пропустил ни одного чемпионата мира. И если сравнивать, здесь мне больше всего нравится».

      Болельщик из Португалии: «Нам многие говорили: будьте в России осторожнее. Но люди здесь так добры, так приветливы, мы безумно удивлены».

      Болельщик из Австралии: «Говорили, что все тут ходят злые, напряженные, и не одной улыбки не увидишь. А теперь мы просто влюблены в Россию».

      Болельщик из Бельгии: «Мы встречаем прекрасных людей, которые к нам относятся замечательно».

      Как так вышло, что Никольская улица в Москве стала главной фан-зоной чемпионата, никто толком не знает, но на ближайшие дни это главный футбольный Вавилон.

      Корреспондент The Washington Post Стивен Гофф говорит: ждал от Москвы постсоветской мрачной серости, а тут богатая европейская столица и праздник футбола.

      Стивен Гофф: «Если ты американец, то о России ты знаешь только по кино, статьям в газетах и выпускам новостей. И многим, кто прочел мою статью, показалось, что я изображаю Москву слишком яркими красками, но я писал только о том, что видел сам».

      Про национализм в России перед мундиалем писали много. И чемпионат действительно явил миру нескольких расистов, но англоязычных. Зиговавшему в волгоградском баре джентльмену английский суд даже быстро вынес приговор: на 5 лет никакого футбола. Но то простой болельщик, а отличился и английский лорд Шугар. Посмотрел матч сборной Сенегала и написал в Twitter, что в некоторых футболистах узнал пляжных торговцев. Пост потом стер, но Интернет все помнит.

      С расизмом не вышло — расчехлили модную сейчас тему с домогательствами. Корреспондент канала Deutsche Welle Джульет Гонсалес вышла в прямой эфир с Манежной площади и стала жертвой «поцелуя». При ближайшем рассмотрении выяснилось, что молодой человек не только несанкционированно поцеловал, так еще и груди коснулся. Когда болельщик по имени Руслан понял, что скандал стремительно выходит на международную орбиту, сам пришел в офис канала, извинился, что помешал девушке работать, и выяснил, что у нее претензий к нему нет.

      Руслан Камалов: «Насколько я понял из того разговора, что у нас был, всю эту тему развил продюсер немецкого представительства, чтобы выставить в дурном свете этот чемпионат мира. Потому что было много статей, что не надо сюда ехать, что в России все плохо».

      Вместо извечной русской беды, то есть дорог, на болельщиков обрушилась ее модернизированная к спортивному празднику версия — таксисты. Почуяв запах валюты, многие вмиг забыли, как их годами учили любить пассажира, и вернулись обратно в 90-е. Как и владельцы жилья.

      А что реально поразило, так это туристическая очередь в Мавзолей Ленина, как в лучшие советские времена.

      Если не брать спортивные результаты, то самый обсуждаемый матч сейчас — игра Сербии со Швейцарией. За альпийскую страну выступают выходцы из Косова, один из них вышел даже с флагом края на бутсе, а после гола он же и еще один его товарищ показывали ладонью птицу — сербы сразу распознали намек на флаг заклятых албанских соседей. FIFA уже начала проверку.

      А соцсети облетели кадры с саудовцами, японцами и сенегальцами на стадионах — смакуют не то, как они болеют, а как тщательно убирают за собой после матча. А хорватские фанаты невольно помогли улучшить нижегородские дороги: так понравившуюся им яму власти быстро заделали.

      Есть и трогательные моменты. Так, японская принцесса Хисако, которая уже 20 лет не пропускает игры своей сборной на чемпионатах, нашла время зайти в екатеринбургский храм на Крови, построенный на месте, где 100 лет назад расстреляли Романовых. В Волгограде и Сочи фанаты возложили цветы к мемориалам Великой Отечественной войны. А иранских болельщиц этот чемпионат в буквальном смысле сделал свободнее.

      И в российском футбольном Вавилоне все еще только начинается. Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
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