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    Harley-Davidson переводит часть производства из США в Европу. автомобильная промышленность, Европейский союз, мотоциклы и мопеды, налоги и пошлины, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВHarley-Davidson переводит часть производства из США в Европу

    Harley-Davidson переводит часть производства из США в Европу

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    Harley-Davidson переводит часть производства из США в Европу

    <nobr>Harley-Davidson</nobr> переводит часть производства из США в Европу

      Компания Harley-Davidson — один из символов американской индустрии — переводит часть производства мотоциклов из США в Европу. Мера вынужденная.

      После того как Дональд Трамп ввел пошлины на импортную сталь, ЕС в ответ увеличил пошлины на американские мотоциклы с 6% до 31%. Это значит, что себестоимость каждого мотоцикла вырастет на 2200 долларов за штуку.

      Чтобы не выросли розничные цены, компания решила перенести производство. Но процесс займет минимум полтора года. В Европе компания продает примерно 15% своих мотоциклов.

      У Harley-Davidson за пределами США есть заводы в Бразилии, Индии, Австралии и Таиланде.

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