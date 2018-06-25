Harley-Davidson переводит часть производства из США в Европу

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Harley-Davidson — один из символов американской индустрии — переводит часть производства мотоциклов из США в Европу. Мера вынужденная.
После того как Дональд Трамп ввел пошлины на импортную сталь, ЕС в ответ увеличил пошлины на американские мотоциклы с 6% до 31%. Это значит, что себестоимость каждого мотоцикла вырастет на 2200 долларов за штуку.
Чтобы не выросли розничные цены, компания решила перенести производство. Но процесс займет минимум полтора года. В Европе компания продает примерно 15% своих мотоциклов.
У Harley-Davidson за пределами США есть заводы в Бразилии, Индии, Австралии и Таиланде.
Чтобы не выросли розничные цены, компания решила перенести производство. Но процесс займет минимум полтора года. В Европе компания продает примерно 15% своих мотоциклов.
У Harley-Davidson за пределами США есть заводы в Бразилии, Индии, Австралии и Таиланде.
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