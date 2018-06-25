Громко хлопнули дверью: Саудовская Аравия обыграла Египет в Волгограде

Сборная Саудовской Аравии сотворила небольшую сенсацию в заключительном матче группы A. Команда, от которой уже никто ничего не ждал, одержала волевую победу над сборной Египта — 2:1.
События в матче поначалу развивались по вполне предсказуемому сценарию. На 22-й минуте встречи главная звезда египетской сборной Мохамед Салах открыл счет. Казалось бы, дело двигалось к логичной утешительной победе Египта, но, как выяснилось, у судьбы на этот матч были другие планы.
На 41-й минуте судья назначил в ворота Египта пенальти — удар Фахада Аль-Мувалланда отразил вратарь египтян Эссам Эль-Хадари. Однако в компенсированное время первого тайма рефери вновь указал на точку в штрафной Египта. На этот раз к мячу подошел Салман Аль-Фарадж и не промахнулся — 1:1.
Во втором тайме попытки Египта выйти вперед успехом не увенчались, а на последней минуте компенсированного времени для них и вовсе разразилась трагедия — Салем Аль-Досари принес Саудовской Аравии первую с 1994 года победу на ЧМ.
Египет завершил групповой этап на последнем месте с 0 очков — команда проиграла все три матча.
В параллельной встрече в группе A команда Уругвая разгромила сборную России, игравшую большую часть матча в меньшинстве, со счетом 3:0 и заняла первое место. Россияне финишировали вторыми. Сборные Уругвая и России сразятся в 1/8 финала 30 июня и 1 июля соответственно. Их соперники определятся сегодня.
На 41-й минуте судья назначил в ворота Египта пенальти — удар Фахада Аль-Мувалланда отразил вратарь египтян Эссам Эль-Хадари. Однако в компенсированное время первого тайма рефери вновь указал на точку в штрафной Египта. На этот раз к мячу подошел Салман Аль-Фарадж и не промахнулся — 1:1.
Во втором тайме попытки Египта выйти вперед успехом не увенчались, а на последней минуте компенсированного времени для них и вовсе разразилась трагедия — Салем Аль-Досари принес Саудовской Аравии первую с 1994 года победу на ЧМ.
Египет завершил групповой этап на последнем месте с 0 очков — команда проиграла все три матча.
В параллельной встрече в группе A команда Уругвая разгромила сборную России, игравшую большую часть матча в меньшинстве, со счетом 3:0 и заняла первое место. Россияне финишировали вторыми. Сборные Уругвая и России сразятся в 1/8 финала 30 июня и 1 июля соответственно. Их соперники определятся сегодня.
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