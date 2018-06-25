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    Трамп обрушился с критикой на «фейковые новости». Северная Корея, СМИ, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп обрушился с критикой на «фейковые новости»

    Трамп обрушился с критикой на «фейковые новости»

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    Трамп обрушился с критикой на «фейковые новости»

    Трамп обрушился с критикой на «фейковые новости»

      Президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в том, что они умышленно приуменьшили его персональные заслуги, освещая встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

      В интервью телеканалу TBN Трамп в очередной раз назвал ведущие средства массовой информации распространителями «фейковых новостей», поскольку они не называли встречу с руководителем КНДР исторической. Американский президент обиженно посетовал, что журналисты преднамеренно недооценивают его заслуги.

      Дональд Трамп: «Они написали, что я „встретился“, просто „встретился“. Если их слушать, так я чуть ли не проиграл эти переговоры. Но это даже не вопрос победы или поражения, я не настаиваю. Но посмотрите: ракеты больше не запускают. Не летают больше ракеты. Япония считает меня героем, потому что над ее территорией больше не летают корейские ракеты».

      В интервью Трамп также затронул и довольно болезненную тему миграции — ряд американских СМИ обвиняет президента в жестоком обращении с прибывающими в страну беженцами. Но глава Белого дома настаивает: принимать следует лишь тех мигрантов, которые могут внести вклад в экономику США.

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