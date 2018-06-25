Джонни Депп рассказал, как потерял 650-миллионное состояние

Один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда находится на грани разорения. Джонни Депп рассказал журналу Rolling Stone, как лишился 650 миллионов долларов. А может, Джек Воробей на самом деле зарыл эти сокровища
где-то на острове?
Остров у Деппа действительно есть — и не один, а целая островная гряда на Багамах, купленная актером в 2004 году на пике популярности. Во владении Деппа до сих пор были 14 резиденций, одно шато, 45 автомобилей класса люкс, 200 произведений искусства.
Также актер, если верить его менеджерам, тратил 200 тысяч долларов в месяц на перелеты и как минимум 30 тысяч — на его любимое красное винтажное вино. Еще около трех миллионов ушло на то, чтобы отправить в космос прах журналиста Хантера Томпсона, умершего в 2005 году. Депп с ним много лет приятельствовал.
Образ жизни у актера действительно был «грандиозным» — именно такой эпитет использует журналист издания Rolling Stone, который провел с померкшей звездой Голливуда 72 часа. Разговаривали в роскошном лондонском особняке под покровом ночи. Депп почти непрерывно пил вино, курил гашиш и был очень похож на голливудского вампира. Так, только во множественном числе, называется основанная им музыкальная группа, где играет также Элис Купер.
В начале интервью Депп заявил, что расскажет историю о предательстве, после чего признался, что разорен. Якобы из-за финансистов, которые занимались его делами. По словам Деппа, компания, которую он нанял для того, чтобы сохранить и приумножить свое 650-миллионное состояние, делала необдуманные инвестиции, которые не приносили прибыли. Еще часть денег якобы присвоили себе родственники актера.
Джонни Депп: «Когда мне что-то приносили, я подписывал не глядя, даже не хотел смотреть эти чертовы бумаги».
Подозрения о том, что со звездой «Пиратов карибского моря» что-то не так, появились давно. Пять лет назад актер заявил, что завершает кинокарьеру. Затем Деппа обвинила в домашнем насилии его сейчас уже бывшая жена Эмбер Хёрд. Получив 7 миллионов отступных, она сняла обвинения, отдав, как и обещала, эти деньги на благотворительность. Депп все реже появлялся на публике, выглядел потасканно. А во время своего майского визита в Москву 55-летний секс-символ и вовсе решил подзаработать на поклонницах, пообещав встретиться с каждой наедине за 1000 долларов. Каждое «свидание» при этом длилось не больше пяти минут, и многие дамы выходили разочарованными.
Так Деппу удалось заработать 2,5 миллиона рублей, но это его не спасло. Финансисты Деппа уже подали в его адрес ответный иск: актера обвиняют в психическом расстройстве, следствием которого как раз и являются неумеренные траты.
Также актер, если верить его менеджерам, тратил 200 тысяч долларов в месяц на перелеты и как минимум 30 тысяч — на его любимое красное винтажное вино. Еще около трех миллионов ушло на то, чтобы отправить в космос прах журналиста Хантера Томпсона, умершего в 2005 году. Депп с ним много лет приятельствовал.
Образ жизни у актера действительно был «грандиозным» — именно такой эпитет использует журналист издания Rolling Stone, который провел с померкшей звездой Голливуда 72 часа. Разговаривали в роскошном лондонском особняке под покровом ночи. Депп почти непрерывно пил вино, курил гашиш и был очень похож на голливудского вампира. Так, только во множественном числе, называется основанная им музыкальная группа, где играет также Элис Купер.
В начале интервью Депп заявил, что расскажет историю о предательстве, после чего признался, что разорен. Якобы из-за финансистов, которые занимались его делами. По словам Деппа, компания, которую он нанял для того, чтобы сохранить и приумножить свое 650-миллионное состояние, делала необдуманные инвестиции, которые не приносили прибыли. Еще часть денег якобы присвоили себе родственники актера.
Джонни Депп: «Когда мне что-то приносили, я подписывал не глядя, даже не хотел смотреть эти чертовы бумаги».
Подозрения о том, что со звездой «Пиратов карибского моря» что-то не так, появились давно. Пять лет назад актер заявил, что завершает кинокарьеру. Затем Деппа обвинила в домашнем насилии его сейчас уже бывшая жена Эмбер Хёрд. Получив 7 миллионов отступных, она сняла обвинения, отдав, как и обещала, эти деньги на благотворительность. Депп все реже появлялся на публике, выглядел потасканно. А во время своего майского визита в Москву 55-летний секс-символ и вовсе решил подзаработать на поклонницах, пообещав встретиться с каждой наедине за 1000 долларов. Каждое «свидание» при этом длилось не больше пяти минут, и многие дамы выходили разочарованными.
Так Деппу удалось заработать 2,5 миллиона рублей, но это его не спасло. Финансисты Деппа уже подали в его адрес ответный иск: актера обвиняют в психическом расстройстве, следствием которого как раз и являются неумеренные траты.
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