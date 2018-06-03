    Фанаты опубликовали фото «истощенного» Джонни Деппа, сделанные в России

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    • Фото: kurtakatrin, nadezdashestakova / instagram.com
    Фанаты опубликовали фото «истощенного» Джонни Деппа, сделанные в России

    Фанаты опубликовали фото «истощенного» Джонни Деппа, сделанные в России

    Фанаты опубликовали фото «истощенного» Джонни Деппа, сделанные в России
  • Фото: kurtakatrin, nadezdashestakova / instagram.com

    • Поклонники актера Джонни Деппа выразили обеспокоенность его здоровьем после появления в сети фотографий, сделанных в Санкт-Петербурге.

    На снимках, на которых знаменитый американский актер и музыкант позирует с российскими фанатками, Депп, по оценке пользователей соцсетей, выглядит «худым» и «больным». Некоторые пишут, что не узнали своего любимого Джека Воробья.

    Янни Вебер Эггерхольм: «Я думаю, мой герой выглядит нездоровым».

    Lucy Cross: «Черт возьми, это Джонни Депп?!?!»

    karenswain1969: «Мужик, ты выглядишь очень слабым. Ты почти на себя не похож».

    Следящие за творчеством звезды поклонники отмечают, что, возможно, внешний вид актера вызван подготовкой к роли в следующему фильму: по словам пользователей, Депп готовится сыграть смертельно больного человека.

    Ранее в соцсетях появилась запись с концерта группы Hollywood Vampires, в составе которой Джонни Депп прилетел в Россию дать единственный концерт. На кадрах одна из поклонниц бросает в звезду Голливуда свой бюстгальтер. Музыкант поднимает его и цепляет к своей гитаре.

    Приехав в столицу России за несколько дней до выступления, знаменитый актер успел побывать в мемориальной квартире поэта Владимира Маяковского, после зашел в мавзолей Ленина, сфотографировался с бюстом Сталина, а также планировал посетить магазин музыкальных инструментов. Кроме того, Джонни Депп заявил, что ему понравились русские девушки. Он отметил, что в их глазах — «тысячелетняя культура, которая вызывает притяжение».

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