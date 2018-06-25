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    Трамп вступился за своего пресс-секретаря Сару Сандерс, которую выгнали из ресторана

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    Трамп вступился за своего пресс-секретаря Сару Сандерс, которую выгнали из ресторана

    Трамп вступился за своего <nobr>пресс-секретаря</nobr> Сару Сандерс, которую выгнали из ресторана

    Владелец ресторана Red Hen в американском Лексингтоне отказал в обслуживании Саре Сандерс из-за ее работы в администрации президента. Трамп вступился за своего пресс-секретаря.

    Трамп в своем Twitter прокомментировал неприятный инцидент, который произошел с его подчиненной.

    Дональд Трамп: «Ресторан Red Hen должен обращать больше внимания на мытье своих грязных навесов, дверей и окон (очень нуждаются в покраске), чем отказывать в обслуживании такому прекрасному человеку, как Сара Хакаби Сандерс. У меня всегда было правило, что, если ресторан грязный снаружи, он грязный и внутри».




    смотретьВладелец ресторана объяснила, почему выгнала пресс-секретаря Трампа
    Владелец ресторана объяснила, почему выгнала пресс-секретаря Трампа
    Сама хозяйка ресторана Стефани Вилкинсон, выгнавшая из заведения Сару Сандерс и ее родных, объяснила свой поступок тем, что не одобряет политику Трампа, якобы направленную против сексуальных меньшинств. Она заявила, что среди ее сотрудников несколько геев, которые были недовольны решением президента США запретить службу в армии для трансгендеров.

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