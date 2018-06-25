Трамп вступился за своего пресс-секретаря Сару Сандерс, которую выгнали из ресторана

Владелец ресторана Red Hen в американском Лексингтоне отказал в обслуживании Саре Сандерс
из-за ее работы в администрации президента. Трамп вступился за своего пресс-секретаря.
Трамп в своем Twitter прокомментировал неприятный инцидент, который произошел с его подчиненной.
Дональд Трамп: «Ресторан Red Hen должен обращать больше внимания на мытье своих грязных навесов, дверей и окон (очень нуждаются в покраске), чем отказывать в обслуживании такому прекрасному человеку, как Сара Хакаби Сандерс. У меня всегда было правило, что, если ресторан грязный снаружи, он грязный и внутри».
Сама хозяйка ресторана Стефани Вилкинсон, выгнавшая из заведения Сару Сандерс и ее родных, объяснила свой поступок тем, что не одобряет политику Трампа, якобы направленную против сексуальных меньшинств. Она заявила, что среди ее сотрудников несколько геев, которые были недовольны решением президента США запретить службу в армии для трансгендеров.
Дональд Трамп: «Ресторан Red Hen должен обращать больше внимания на мытье своих грязных навесов, дверей и окон (очень нуждаются в покраске), чем отказывать в обслуживании такому прекрасному человеку, как Сара Хакаби Сандерс. У меня всегда было правило, что, если ресторан грязный снаружи, он грязный и внутри».
The Red Hen Restaurant should focus more on cleaning its filthy canopies, doors and windows (badly needs a paint job) rather than refusing to serve a fine person like Sarah Huckabee Sanders. I always had a rule, if a restaurant is dirty on the outside, it is dirty on the inside!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июня 2018 г.
Сама хозяйка ресторана Стефани Вилкинсон, выгнавшая из заведения Сару Сандерс и ее родных, объяснила свой поступок тем, что не одобряет политику Трампа, якобы направленную против сексуальных меньшинств. Она заявила, что среди ее сотрудников несколько геев, которые были недовольны решением президента США запретить службу в армии для трансгендеров.
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