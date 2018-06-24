    Владелец ресторана объяснила, почему выгнала пресс-секретаря Трампа

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    Владелец ресторана объяснила, почему выгнала пресс-секретаря Трампа

    Владелец ресторана объяснила, почему выгнала <nobr>пресс-секретаря</nobr> Трампа

    Хозяйка ресторана, выгнавшая из заведения Сару Сандерс, объяснила свой поступок недовольством политикой Дональда Трампа в отношении сексуальных меньшинств.

    По информации газеты Washington Post, несколько сотрудников ресторана, принадлежащего Стефани Вилкинсон, являются геями. Они недовольны запретом Трампа на службу в армии для трансгендеров. Зная об этом, хозяйка заведения предложила отказать Сандерс в обслуживании.

    По словам Вилкинсон, она объяснила пресс-секретарю президента, что у ресторана есть определенные стандарты, которые должны защищаться. При этом, по ее словам, спутникам Сандерс предложили остаться, но они покинули заведение.

    Хозяйка ресторана уточнила, что к тому моменту, когда ей сообщили о приезде пресс-секретаря главы государства в ресторан, Сандерс и ее спутников уже начали обслуживать. Они предложили оплатить заказ, но Вилкинсон сказала «за счет заведения».

    Напонмим, в марте президент США Дональд Трамп подписал меморандум, запрещающий трансгендерам служить в армии США. В документе подчеркивается, что такие люди «представляют существенный риск для эффективности армии».

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