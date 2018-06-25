Жительница Тюмени пытается через суд наказать врачей, сделавших ее сына инвалидом

В Тюмени состоялось заседание суда по делу врачей одной из частных клиник: отоларинголога и анестезиолога обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью маленькому пациенту. На процессе присутствовал сам пострадавший —
8-летний Дима Гимадеев, который после посещения медиков стал инвалидом. Ребенку должны были провести, казалось бы, несложную операцию по удалению миндалин. И теперь медики настаивают: виной всему несчастный случай. Как подсудимые отреагировали на появление в зале суда ребенка и раскаялись ли?
Оксана Гимадеева решила привезти 8-летнего сына на заседание, чтобы врачам, по вине которых, как считает она, ребенок теперь прикован к инвалидному креслу, стало стыдно. Два года назад отоларинголог Зураб Чантурия и анестезиолог Василий Токтарев провели, казалось бы, простую процедуру — удалили мальчику миндалины. Медики утверждают, что во время операции у Димы на фоне аллергической реакции произошел спазм, остановилось дыхание. Но родители мальчика уверены: врачи допустили ошибку и не знали, как ее исправить, потому продержали ребенка в операционной больше пяти часов.
В качестве свидетеля в суде выступила врач-невролог из тюменской областной больницы, куда Диму привезли на скорой после хирургического вмешательства. Показания также дала медсестра, которая присутствовала на самой операции. Но медики толком не смогли вспомнить, что конкретно произошло в тот день. Подсудимые продолжали настаивать: это несчастный случай. При том, что экспертиза показала: Дима Гимадеев не успел выздороветь после ОРВИ и удалять миндалины в таком состоянии ему было противопоказано.
Ни одному из подсудимых так и не хватило смелости подойти к пострадавшему мальчику и его родителям, не говоря уже об извинениях.
Оксана Гимадеева, мать Димы: «Они старались не смотреть, им стыдно. Никакой реакции не было, просто отсидели заседание и ушли».
Сейчас Гимадеевы переживают, что анестезиолог Василий Токтарев избежит наказания. По его статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» уже истек срок давности. Что касается Зураба Чантурии, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, у суда есть еще время — четыре года, чтобы привлечь его к ответственности.
Пока суд решает, кто виноват, Дима изо всех сил старается встать на ноги. Они с мамой уже посетили несколько заграничных клиник, но серьезных результатов пока нет. Планируют еще один курс реабилитации. Однако на него еще не собраны деньги, нужно около миллиона.
В качестве свидетеля в суде выступила врач-невролог из тюменской областной больницы, куда Диму привезли на скорой после хирургического вмешательства. Показания также дала медсестра, которая присутствовала на самой операции. Но медики толком не смогли вспомнить, что конкретно произошло в тот день. Подсудимые продолжали настаивать: это несчастный случай. При том, что экспертиза показала: Дима Гимадеев не успел выздороветь после ОРВИ и удалять миндалины в таком состоянии ему было противопоказано.
Ни одному из подсудимых так и не хватило смелости подойти к пострадавшему мальчику и его родителям, не говоря уже об извинениях.
Оксана Гимадеева, мать Димы: «Они старались не смотреть, им стыдно. Никакой реакции не было, просто отсидели заседание и ушли».
Сейчас Гимадеевы переживают, что анестезиолог Василий Токтарев избежит наказания. По его статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» уже истек срок давности. Что касается Зураба Чантурии, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, у суда есть еще время — четыре года, чтобы привлечь его к ответственности.
Пока суд решает, кто виноват, Дима изо всех сил старается встать на ноги. Они с мамой уже посетили несколько заграничных клиник, но серьезных результатов пока нет. Планируют еще один курс реабилитации. Однако на него еще не собраны деньги, нужно около миллиона.
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