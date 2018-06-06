В Тюмени судят врачей, по вине которых ребенок стал инвалидом

Историю болезни семилетнего ребенка изучали в суде Тюмени. Там стартовал процесс над анестезиологом и отоларингологом, которых обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью маленького пациента. Сотрудники частной клиники должны были удалить миндалины Диме Гимадееву. Но для мальчика эта процедура обернулась инвалидностью. Теперь Дима нуждается в дорогостоящем лечении за границей.

Возможно, если бы пострадавший Дима Гимадеев был на заседании, врачи на скамье подсудимых вели себя как-то иначе. Не отрицали бы вину, не искали оправданий тому, что маленький пациент, сев в кресло отоларинголога, не смог уже самостоятельно сойти с него.



Сегодня жизнелюбивый и активный ранее мальчик не говорит, не ходит, почти ни на что не реагирует и ест через специальную трубку. Таким он стал после операции по удалению миндалин. Рядового, как принято считать, почти пятиминутного хирургического вмешательства, которое делали в частной клинике Тюмени.



По странному совпадению именно в тот день в медцентре не работала видеосистема. Поэтому достоверно знать, что пошло не так, могут только они — лор-хирург Зураб Чантурия и анестезиолог Василий Токтарев. Но сегодня в суде медики уверяют — делали все правильно. А всему виной якобы была аллергия на наркоз. Во время операции у мальчика произошел спазм в бронхах, остановилось дыхание. А это повлияло на работу головного мозга.



Лора обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Анестезиолога — в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Родители же пострадавшего мальчика уверены, что это должна быть статья «Халатность», по которой полагается более серьезное наказание. Ведь медики, по мнению отца Димы, не просто допустили ошибку, но и тянули время после.



Сегодня лор попросил отменить на время его подписку о невыезде и заявил, что ему срочно нужно уехать по семейным обстоятельствам в Грузию. И суд удовлетворил ходатайство. Теперь следующее заседание состоится только 22 июня. Но к этому времени истечет срок давности по делу анестезиолога. Родители Димы Гимадеева боятся, что врач сумеет избежать наказания. Потому намерены просить судью продлить срок рассмотрения дела.



Подробности — в видеоматериале.