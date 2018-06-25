    Сбой в движении поездов произошел в час пик на салатовой ветке

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    Сбой в движении поездов произошел в час пик на салатовой ветке

    Сбой в движении поездов произошел в час пик на салатовой ветке

    Второй за сутки инцидент произошел в московском метро. Проблемы с движением поездов возникли на Люблинско-Дмитровской линии.

    Столичная подземка в соцсетях сообщила об отсутствии движения поездов на южном участке салатовой ветки. Сбой произошел из-за инцидента с пассажиром. Подробности ЧП пока не приводятся.




    Через несколько минут метрополитен проинформировал о восстановлении движения.

    @MetroOperativno: «Движение на южном участке Люблинско-Дмитровской линии от „Марьино“ до „Зябликово“ восстановлено и вводится в график».

    Накануне движение было нарушено на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии. Там один из пассажиров упал на рельсы.

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