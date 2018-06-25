Сбой в движении поездов произошел в час пик на салатовой ветке

Второй за сутки инцидент произошел в московском метро. Проблемы с движением поездов возникли на
Люблинско-Дмитровской линии.
Столичная подземка в соцсетях сообщила об отсутствии движения поездов на южном участке салатовой ветки. Сбой произошел из-за инцидента с пассажиром. Подробности ЧП пока не приводятся.
Через несколько минут метрополитен проинформировал о восстановлении движения.
@MetroOperativno: «Движение на южном участке Люблинско-Дмитровской линии от „Марьино“ до „Зябликово“ восстановлено и вводится в график».
Накануне движение было нарушено на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии. Там один из пассажиров упал на рельсы.
Нет движения поездов на участке Люблинско-Дмитровской линии от «Марьино» до «Зябликово» из-за инцидента с пассажиром. Пожалуйста, пользуйтесь Замоскворецкой линией и наземным транспортом.— Московское метро (@MetroOperativno) 25 июня 2018 г.
Через несколько минут метрополитен проинформировал о восстановлении движения.
@MetroOperativno: «Движение на южном участке Люблинско-Дмитровской линии от „Марьино“ до „Зябликово“ восстановлено и вводится в график».
Накануне движение было нарушено на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии. Там один из пассажиров упал на рельсы.
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