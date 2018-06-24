В московском метро произошел сбой из-за упавшего пассажира

Движение от «Серпуховской» до «Южной» восстановлено и введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 24 июня 2018 г.

Поезда не ходили от станции «Серпуховская» до «Южной». Пассажирам серой ветки было рекомендовано пользоваться другими видами транспорта.В пресс-службе метро сообщили, что «в настоящее время движение на линии восстановлено и введено в обычный график».