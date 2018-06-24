В московском метро произошел сбой из-за упавшего пассажира

Пассажир упал на рельсы в столичной подземке.
Из-за этого какое-то время было нарушено движение на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии.
Поезда не ходили от станции «Серпуховская» до «Южной». Пассажирам серой ветки было рекомендовано пользоваться другими видами транспорта.
В пресс-службе метро сообщили, что «в настоящее время движение на линии восстановлено и введено в обычный график».
В пресс-службе метро сообщили, что «в настоящее время движение на линии восстановлено и введено в обычный график».
Движение от «Серпуховской» до «Южной» восстановлено и введено в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 24 июня 2018 г.
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