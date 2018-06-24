    В московском метро произошел сбой из-за упавшего пассажира

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    В московском метро произошел сбой из-за упавшего пассажира

    В московском метро произошел сбой <nobr>из-за</nobr> упавшего пассажира

    Пассажир упал на рельсы в столичной подземке. Из-за этого какое-то время было нарушено движение на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии.

    Поезда не ходили от станции «Серпуховская» до «Южной». Пассажирам серой ветки было рекомендовано пользоваться другими видами транспорта.

    В пресс-службе метро сообщили, что «в настоящее время движение на линии восстановлено и введено в обычный график».


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