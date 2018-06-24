Лидер группы «Океан Эльзы» призвал уничтожить украинскую систему власти

Украинская молодежь должна уничтожить действующую систему власти, которая погрязла в коррупции. Об этом заявил украинский
рок-музыкант Святослав Вакарчук, выступая перед выпускниками Украинской академии лидерства.
Святослав Вакарчук, музыкант: «Вы как охотники против системы должны попасть в нее и уничтожить ее для того, чтобы больше никогда она не разъедала, как раковая опухоль, эту многострадальную страну, которая заслуживает совсем других вещей. Этот талантливый народ так много страдал, этот талантливый народ так много использовали, этим талантливым народом так много манипулировали, что уже пора сказать: хватит».
По словам Вакарчука, главная черта этой системы — страх.
Святослав Вакарчук: «Она боится всего на свете. Она боится своих избирателей, она боится не выиграть следующие выборы, она боится потерять деньги, которые были украдены, она боится международных организаций — МВФ или Мирового банка, она боится Америки, России, Китая, Евросоюза, она боится всех».
Напомним, минувшей осенью Вакарчук, согласно данным опроса, вошел в тройку лидеров рейтинга кандидатов на возможных президентских выборах.
По словам Вакарчука, главная черта этой системы — страх.
Святослав Вакарчук: «Она боится всего на свете. Она боится своих избирателей, она боится не выиграть следующие выборы, она боится потерять деньги, которые были украдены, она боится международных организаций — МВФ или Мирового банка, она боится Америки, России, Китая, Евросоюза, она боится всех».
Напомним, минувшей осенью Вакарчук, согласно данным опроса, вошел в тройку лидеров рейтинга кандидатов на возможных президентских выборах.
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