Опрос: Юлия Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине

Последние соцопросы показали, что Юлия Тимошенко пользуется наибольшей поддержкой украинцев.
Если бы на Украине проходили президентские выборы, то лидером гонки стала бы Юлия Тимошенко. За нее готовы проголосовать 14% избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела социологическая группа «Рейтинг».
Второе место мог бы занять бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко — ему готовы отдать свои голоса 11% опрошенных. Действующий глава государства Пётр Порошенко расположился только на третьей строчке — ему доверяют всего 9% украинцев. При этом третье место он делит с сопреседателем фракции «Оппозиционный блок» Юрием Бойко и рок-певцом Святославом Вакарчуком.
А за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко готовы проголосовать 8%. Столько же опрошенных готовы отдать свои голоса шоумены Владимиру Зеленскому.
Опрос проводился с 10 по 22 апреля. В нем участвовали 6000 украинцев.
Второе место мог бы занять бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко — ему готовы отдать свои голоса 11% опрошенных. Действующий глава государства Пётр Порошенко расположился только на третьей строчке — ему доверяют всего 9% украинцев. При этом третье место он делит с сопреседателем фракции «Оппозиционный блок» Юрием Бойко и рок-певцом Святославом Вакарчуком.
А за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко готовы проголосовать 8%. Столько же опрошенных готовы отдать свои голоса шоумены Владимиру Зеленскому.
Опрос проводился с 10 по 22 апреля. В нем участвовали 6000 украинцев.
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