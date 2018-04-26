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    Опрос: Юлия Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине

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    • Фото: Юлія Тимошенко / facebook.com
    Опрос: Юлия Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине

    Опрос: Юлия Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине

    Опрос: Юлия Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине
  • Фото: Юлія Тимошенко / facebook.com

    • Последние соцопросы показали, что Юлия Тимошенко пользуется наибольшей поддержкой украинцев.

    Если бы на Украине проходили президентские выборы, то лидером гонки стала бы Юлия Тимошенко. За нее готовы проголосовать 14% избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела социологическая группа «Рейтинг».

    Второе место мог бы занять бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко — ему готовы отдать свои голоса 11% опрошенных. Действующий глава государства Пётр Порошенко расположился только на третьей строчке — ему доверяют всего 9% украинцев. При этом третье место он делит с сопреседателем фракции «Оппозиционный блок» Юрием Бойко и рок-певцом Святославом Вакарчуком.

    А за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко готовы проголосовать 8%. Столько же опрошенных готовы отдать свои голоса шоумены Владимиру Зеленскому.

    Опрос проводился с 10 по 22 апреля. В нем участвовали 6000 украинцев.

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