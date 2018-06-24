    Меркель признала, что не ожидает скорого решения миграционной проблемы

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    Меркель признала, что не ожидает скорого решения миграционной проблемы

    Меркель признала, что не ожидает скорого решения миграционной проблемы

    Канцлер ФРГ рассказала, какие задачи ставит на неформальном саммите 16 стран ЕС в Брюсселе, который был созван Еврокомиссией для обсуждения миграционного кризиса.

    Меркель открыто признала, что окончательного и общего решения миграционной проблемы в ближайшее время найти не удастся, передает РИА Новости.

    Ангела Меркель: «Мы будем обсуждать эти вопросы здесь в преддверии саммита Совета ЕС, но мы знаем, что на Совете ЕС, к сожалению, еще не получим общего решения миграционной проблемы».

    По ее мнению, нужно работать в направлении локальных договоренностей между странами ЕС по миграционной проблеме.

    Ангела Меркель: «Сейчас речь идет о двусторонних и трехсторонних договоренностях, чтобы посмотреть, как мы можем друг другу помочь, не дожидаясь всех 28 членов ЕС».

    Как она отметила, следует обдумать, что важно для каждой страны в этом вопросе, и работать над решением этих задач. А в ближайшие дни состоится обмен мнениями. Одной из основных тем станет защита внешних границ ЕС, через которые прибывают беженцы.

    Ангела Меркель: «Поэтому большой темой станет защита внешних границ и сокращение нелегальной миграции в Европу. Во-вторых, речь пойдет о вопросах так называемой вторичной миграции, как мы справедливо и честно будем обходиться друг с другом внутри границ ЕС, в шенгенской зоне, как мы можем добиться здесь разумного распределения».

    В свою очередь премьер Мальты Джозеф Мускат на встрече в Брюсселе отметил, что ситуация с мигрантами крайне сложная и сейчас не время обмениваться обвинениями. Как он подчеркнул, необходимо искать конкретные решения.

    Напомним, резкие высказывания в адрес мальтийских властей посыпались после отказа принять беженцев с судна Aquarius. Принимать мигрантов отказалась и Италия. В результате их доставили в Испанию.

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