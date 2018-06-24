Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 24 июня

Инвалидная
коляска-танк, третья рука для солдат, источник вечной энергии и кое-что еще — в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.
5. Лекарство из воздуха
Получать лечебный оксид азота NO прямо из воздуха умеет новый прибор, созданный учеными Саровского ядерного центра. Этот газ, обладающий противовоспалительными свойствами, уже давно применяют в терапии болезней легких, сердца и сосудов, но доставлять его приходится в баллонах, что не слишком удобно.
Новый прибор получает NO электрохимическим методом прямо из воздуха в палате, и создатели гарантируют чистоту и постоянство свойств газа. Вскоре начнутся клинические испытания в ведущих медицинских учреждениях, включая кардиоцентр имени Бакулева.
4. Летающий зонт
В Японии пытаются создать летающий зонт. На такую мысль инженера Кэндзи Судзуки натолкнула ситуация, когда шел дождь, а обе руки были заняты. И вот пришла идея — сделать зонт на основе квадрокоптера и обучить его следовать за владельцем, защищая от капель. В качестве ориентира используется смартфон в кармане хозяина.
3. Третья рука
Инженеры из США создали третью руку для солдат. За основу были взяты системы стабилизации, которые крепятся на пояс видеооператорами и помогают работать с большими камерами. В армии есть схожая проблема: если тяжелое оружие приходится держать долго, это утомляет и мешает точной стрельбе. Теперь на помощь придет шарнирный стабилизатор, который принимает часть нагрузки. Насколько это практично, должны ответить тесты.
2. Вечный источник энергии?
Ученые из США заявляют, что создали экономически эффективный способ добычи урана из морской воды, где элемент всегда присутствует в малых концентрациях. Попытки предпринимались уже давно, но получалось слишком дорого. И вот теперь технология усовершенствована, что сулит человечеству неограниченный доступ к неистощимому источнику энергии для атомных станций.
1. Коляска-вездеход
Предприниматель из Калининграда Роман Аранин, прикованный к коляске, создал внедорожное транспортное средство для инвалидов. Его компания уже несколько лет успешно выпускает моторизованные коляски, способные даже подниматься по лестнице, а теперь пользователь может дополнить конструкцию еще и резиновыми гусеницами. Получается почти что танк, причем кресло благодаря системе стабилизации всегда сохраняет безопасное, близкое к вертикальному положение. Сам Роман испытал новинку уже и на снегу, и в песках.
Инноватор является одним из претендентов на победу в новом сезоне шоу стартапов «Идея на миллион».
Получать лечебный оксид азота NO прямо из воздуха умеет новый прибор, созданный учеными Саровского ядерного центра. Этот газ, обладающий противовоспалительными свойствами, уже давно применяют в терапии болезней легких, сердца и сосудов, но доставлять его приходится в баллонах, что не слишком удобно.
Новый прибор получает NO электрохимическим методом прямо из воздуха в палате, и создатели гарантируют чистоту и постоянство свойств газа. Вскоре начнутся клинические испытания в ведущих медицинских учреждениях, включая кардиоцентр имени Бакулева.
4. Летающий зонт
В Японии пытаются создать летающий зонт. На такую мысль инженера Кэндзи Судзуки натолкнула ситуация, когда шел дождь, а обе руки были заняты. И вот пришла идея — сделать зонт на основе квадрокоптера и обучить его следовать за владельцем, защищая от капель. В качестве ориентира используется смартфон в кармане хозяина.
3. Третья рука
Инженеры из США создали третью руку для солдат. За основу были взяты системы стабилизации, которые крепятся на пояс видеооператорами и помогают работать с большими камерами. В армии есть схожая проблема: если тяжелое оружие приходится держать долго, это утомляет и мешает точной стрельбе. Теперь на помощь придет шарнирный стабилизатор, который принимает часть нагрузки. Насколько это практично, должны ответить тесты.
2. Вечный источник энергии?
Ученые из США заявляют, что создали экономически эффективный способ добычи урана из морской воды, где элемент всегда присутствует в малых концентрациях. Попытки предпринимались уже давно, но получалось слишком дорого. И вот теперь технология усовершенствована, что сулит человечеству неограниченный доступ к неистощимому источнику энергии для атомных станций.
1. Коляска-вездеход
Предприниматель из Калининграда Роман Аранин, прикованный к коляске, создал внедорожное транспортное средство для инвалидов. Его компания уже несколько лет успешно выпускает моторизованные коляски, способные даже подниматься по лестнице, а теперь пользователь может дополнить конструкцию еще и резиновыми гусеницами. Получается почти что танк, причем кресло благодаря системе стабилизации всегда сохраняет безопасное, близкое к вертикальному положение. Сам Роман испытал новинку уже и на снегу, и в песках.
Инноватор является одним из претендентов на победу в новом сезоне шоу стартапов «Идея на миллион».
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