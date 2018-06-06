Японская компания представила летающий зонт

Летающий зонт разработала японская Asahi Power Services. Гибрид зонтика с беспилотником укроет своего владельца как от дождя, так и от солнца.

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Встроенная камера позволяет устройству парить над человеком, пока тот спокойно идет по улице. Как пояснил изобретатель, он просто не любит держать зонт в руках.



Вес прототипа — 5 килограммов. На полностью заряженной батарее он может пролететь 20 минут. Но в городе беспилотники использовать запрещено, поэтому целевая аудитория — это игроки в гольф. Модель должна появиться на рынке уже в следующем году. Ожидаемая цена — 275 долларов.