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    Японская компания представила летающий зонт. Япония, беспилотники, изобретения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЯпонская компания представила летающий зонт

    Японская компания представила летающий зонт

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    Японская компания представила летающий зонт

    Японская компания представила летающий зонт

    Японская компания представила летающий зонт

      Летающий зонт разработала японская Asahi Power Services. Гибрид зонтика с беспилотником укроет своего владельца как от дождя, так и от солнца.

      Встроенная камера позволяет устройству парить над человеком, пока тот спокойно идет по улице. Как пояснил изобретатель, он просто не любит держать зонт в руках.

      Вес прототипа — 5 килограммов. На полностью заряженной батарее он может пролететь 20 минут. Но в городе беспилотники использовать запрещено, поэтому целевая аудитория — это игроки в гольф. Модель должна появиться на рынке уже в следующем году. Ожидаемая цена — 275 долларов.

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