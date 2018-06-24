Какие овощи и фрукты полезнее готовить, а не есть свежими

У нас в стране немало полезной еды. Взять те же овощи и фрукты, которые летом традиционно снизились в цене. Правда, пользу из потраченных на них денег все равно извлекать умеет далеко не каждый. Например, почему-то считается, что чем меньше обработки претерпели дары природы, тем лучше для здоровья. На самом же деле, например, морковь лучше не грызть сырой, а сварить или потушить. Каким еще овощам и фруктам нужно оказать горячий прием, а что лучше оставить свежим?

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Все знают, что полезнее салата из свежих овощей нет ничего. Неужели это не так? На самом деле, не всегда. Конечно, помидоры, особенно летом, приятно есть свежими, но в помидорах, которые как следует прогрелись, пользы, оказывается, намного больше. Ведь их самым полезным элементом врачи называют ликопин. Это пигмент, который и делает помидор красным. Но это не только краситель. Ликопин еще и мощный антиоксидант, уничтожающий опасные свободные радикалы, вызывающие рак.



Если помидор запечь или пожарить на мангале, то при нагревании его клетки разрушатся, и ликопин из них выйдет в свободное плавание. После жарки или 15 минут в кипящей воде уровень ликопина увеличивается в томатах в полтора раза. А в томатной пасте, для которой помидоры варят минимум 45 минут, ликопина уже в 20 раз больше, чем в свежих плодах.



Вареная морковь тоже полезней, чем сырая, потому что после высокотемпературной обработки вещества, которые улучшают зрение, начинают действовать активнее. Кроме того, в вареных овощах меньше ядов, с помощью которых растения обороняются от паразитов.



Важно помнить, что варить, парить и жарить овощи надо правильно, тогда в них еще и витамины останутся. Взять, например, брокколи. Если брокколи или цветная капута проводят в горячей воде хотя бы 15 минут, то пользы в них не останется вообще. Варить их надо не более 5 минут.



А как еще приумножить пользу овощей? Если морковь или свеклу чистить после, не до варки, а капусту, помидоры, кабачок или баклажан резать на части, наоборот, после того, как они пропеклись, то полезных веществ в них сохранится больше.



Подробности — в видеоматериале.