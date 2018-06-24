    Сборная Германии извинилась перед шведами за «отвратительное поведение» после победы

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф
    Сборная Германии извинилась перед шведами за «отвратительное поведение» после победы

    Сборная Германии извинилась перед шведами за «отвратительное поведение» после победы

    Сборная Германии извинилась перед шведами за «отвратительное поведение» после победы
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф

    • Сборная Германии извинилась за некорректное поведение футболистов и членов тренерского штаба команды после волевой победы над Швецией в матче второго тура группового раунда чемпионата мира.

    Сборная Германии, проигрывая по ходу матча и оставшись в меньшинстве, забила победный гол на 95-й минуте встречи. Шведы остались недовольны слишком бурными празднованиями соперника и раскритиковали немцев за некорректное поведение.

    По словам главного тренера сборной Швеции Янне Андерссона, представители тренерского штаба команды Германии после победного гола показывали в его сторону жесты, а футболисты праздновали победу прямо перед шведской скамейкой, толкая игроков команды. Между представителями обеих команд даже произошла небольшая стычка, в которую был вовлечен Андерссон.

    Нападающий шведской сборной Эмиль Форсберг заявил, что «это было проявление неуважения, отвратительное поведение».

    В сборной Германии признали, что переборщили с эмоциями, и извинились за свое поведение.

    Twitter сборной Германии: «Это была нервная игра, по окончании которой какие-то реакции или жесты со стороны нашего тренерского штаба в сторону шведской команды были слишком эмоциональными. Это не соответствует нашему поведению. Мы принесли извинения перед шведским тренерам и его сборной. Просим прощения».



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